CSIF calcula que la Atención Primaria de la región necesita contratar 6.500 profesionales

Noticias relacionadas Sanidad y las cuatro universidades públicas renuevan su alianza en docencia e investigación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado hoy en Salamanca que no va a dejar a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que el grupo de trabajo que estudie la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, creado en la última reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 29 de septiembre, "creado a propuesta nuestra, quede en nada, en saco roto, y solo sirva para distraernos y para que la Junta gane tiempo”. Todo lo contrario, “es un avance y una oportunidad que no vamos a desaprovechar, y que debe fijar ya unas mejoras concretas", según ha señalado en rueda de prensa la portavoz de CSIF-Sanidad en Castilla y León, María José San Román.

CSIF ha presentado el informe que ha elaborado, titulado ‘Análisis de la situación de Atención Primaria (AP) en Castilla y León’, que recoge un amplio abanico de propuestas para mejorar este sector sanitario, describiendo sus problemas y aportando soluciones para los mismos. Además, en las diferentes reuniones que la Consejería de Sanidad ha mantenido con colectivos profesionales o administraciones locales, para dar a conocer su reforma sanitaria, “sorprendentemente, nunca se ha hablado de mejorar las condiciones laborales que tienen los sanitarios, que los ahuyenta hacia otras comunidades, o que no animan a que los de fuera vengan a Castilla y León", ha asegurado José Julio Benito, el responsable de negociación de Sanidad de CSIF y autor del informe.

Los representantes de CSIF han señalado que no entienden que la ratio de reposición en médicos de familia y comunitarios sea del 0,48%. Se trata de un índice de reposición inferior a 1.0, lo que genera dificultades para reponer las jubilaciones que habrá en los próximos 10 años, indica CSIF. En otras palabras, "hay que contar con más plazas MIR en Castilla y Leónn y algo se podrá hacer. Si no, en nuestra Comunidad se estarán formando menos de la mitad de los médicos de familia que se necesitarán para cubrir las jubilaciones de esta especialidad de Medicina Familiar”, ha advertio María José San Román.

Además, resulta imprescindible incentivar más “la penosidad y el aislamiento del personal sanitario del medio rural, que sufre el progresivo deterioro de sus condiciones laborales y retributivas, denunciadas ya en tantas ocasiones", remarca CSIF, que ha subrayado que la Atención Primaria no puede seguir adoptando "un papel gregario, subordinado respecto a la atención especializada hospitalaria, perdiendo su papel y su función dentro del sistema sanitaria".

Propuestas

El extenso elenco de propuestas que se recogen en el informe ponen de relieve, por ejemplo, que el presupuesto de la Atención Primaria debe aumentar en torno al 20% o 25%, lo que debe conseguirse de una manera escalonada, "pero con una voluntad política firme". La Atención Primaria de la región precisa de, al menos, 2.000 profesionalas de Medicina y 4.500 de Enfermería, además de otros profesionales de unidades de apoyo, es decir, más de 6.500 nuevaw contrataciones. Para CSIF, es fundamental ofrecer unas condiciones que sean "atractivas" para que los profesionales se queden en la Comunidad o se trasladen a ella desde otras, además de incrementar las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria.

Los representantes sindicales de CSIF han abogado también por reducir al máximo las tareas burocráticas de la consulta, así comoel establecimiento de un sistema retributivo que acabe con el modelo de número de cartillas por facultativo y que sea más equitativo, debiendo tener en cuenta la demanda asistencial y la frecuencia de esa atención.

Vehículos y kilometraje

En materia de vehículos y transporte, los representantes de CSIF hn recordado que los sanitarios son los únicos trabajadores de la administración pública obligados a poner el vehículo particular para su trabajo, incluso para los servicios de urgencias, y su compensación no compensa el uso y desgaste del vehículo. "Si la administración no puede asumir el gasto de poner coche oficial a todos sus sanitarios del medio rural, al menos podrían incentivar o favorecer por otras vías a los profesionales por ese uso del vehículo propio, pero la realidad tampoco es así", ha denunciado el sindicato."No se contemplan ni ayudas para adquisición de vehículo nuevo, ni exención en el pago de impuestos, ni desgravaciones, ni ninguna ayuda de otro tipo".

Otras de las reivindicaciones que han planteado en su informe comprenden la reducción de la autocobertura, cuando existan bajas de otros sanitarios, a situaciones puntuales, así como potenciar la investigación en la Atención Primaria. Tambén abogan por el establecimiento de incentivos para los profesionales sanitarios en las zonas de difícil cobertura, además de que la Administración oferte contratos de larga duración por cinco años.

CSIF ya ha presentado sus propuestas a los partidos con representación en las Cortes regionales -PP, PSOE, Ciudadanos, UPL y Por Ávila- con los que ya ha mantenido reuniones para dar a conocer su informe sobre la Atención Primaria.

Sigue los temas que te interesan