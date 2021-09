La exclusión financiera en la Salamanca rural, el nuevo azote de la España Vaciada

Los pueblos, en general, y los de la provincia de Salamanca en particular, se enfrentan a una nueva situación que los hace más proclives al abandono, e impedir el asentamiento de población. Es la exclusión financiera, ya que se quedan sin oficinas bancarias y sin cajeros automáticos. Otro nuevo problema para la España Vaciada. El Banco de España ha constatado un "incremento sustancial" del porcentaje de municipios rurales que no dispone de oficina bancaria, pues ha pasado del 48% en 2008 al 59% en 2020. Ya son tres de cada cinco municipios rurales españoles los que no tienen una sucursal bancaria.

Es cuestión de darse una vuelta por esos pueblos ‘de Dios’ para comprobar que están sin bancos, sin cajeros y sin las visitas que hasta hace unos años hacían los trabajadores de los bancos para pagar las pensiones a los mayores en los pueblos. Ahora, si tercia porque al banco de turno le interese por el número de cartillas, se acerca una vez a la semana, cada quince días o al mes, un furgón que hace de oficina/cajero, donde los mayores están, en muchas ocasiones, casi una hora, a la intemperie.

Por eso, ayuntamientos como Hinojosa de Duero, Topas y Villarino de los Aires han instalado cajeros automáticos ante la negativa de los bancos a ofrecer servicio alguno en estos pueblos que, además, tenían también sucursal bancaria. Todo ello ha originado un serio trastorno para los habitantes rurales. Circunstancia que se ha visto agravada en los meses de verano, con la cantidad de emigrantes que regresan al pueblo en vacaciones. O cuando no, los turistas, sobre todo en los pueblos de Arribes –Hinojosa y Villarino-, que tienen que hacer decenas de kilómetros para poder sacar dinero.

Estos cajeros solo permiten realizar operaciones para sacar dinero pero, también, admite todas las tarjetas de cualquier entidad bancaria o de crédito. Un servicio “necesario para los vecinos y, también, para los turistas”, asegura el alcalde de Villarino, Julián Martín, a EL ESPAÑOL – Noticas de Castilla y León.

A ello se suma un nuevo reto, que se ha podido comprobar en los primeros días de funcionamiento de estos cajeros, como es que los mayores se acostumbren a usar la tarjeta. Aunque, como dice el alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista, “poco a poco van adaptándose, bien por ellos mismos o por la ayuda de algún familiar”.

Pero la instalación de estos cajeros no será gratuita. Su instalación y mantenimiento supondrá un desembolso municipal de alrededor de 300 euros y no está vinculado con ningún banco, sino que es una empresa especializada la que presta el servicio y se encarga de recargar el dinero. Lo que, aseguran algunos vecinos a este diario, “un beneficio más para los bancos, que siguen jugando con nuestro dinero, pero encima tenemos que pagarle los servicios con nuestros impuestos”.

80% de municipios sin oficina

Oficina bancaria recientemente cerrada en Villarino de los Aires

Los datos son elocuentes. Hay infinidad de localidades donde ya no hay ni una sola oficina y esta cifra va en aumento. Según un informe del sindicato Fine, de finales de 2019, más del 80% de los pueblos de seis provincias no contaban con una agencia financiera en sus calles. Éstas eran Ávila, Palencia, Salamanca, Guadalajara, Segovia y Soria. Y en Burgos, Valladolid y Zamora el porcentaje se acercaba peligrosamente a ese nivel.

¿A qué se debe esto? Simple y llanamente al proceso de ajuste continuado llevado a cabo por la banca desde el inicio de la pasada crisis financiera. Además, los recortes no han finalizado y se vive otro tijeretazo por la necesidad de aumentar los ahorros operativos y por el auge de la digitalización tras la pandemia.

Correos instalará 10 cajeros rurales

cajero rurales

La im­pa­rable re­duc­ción de su­cur­sales ban­ca­rias y la cre­ciente ex­clu­sión fi­nan­cieras en al­gunas zo­nas, sobre todo en lo­ca­li­dades ru­ra­les, puede en­con­trar un pa­lia­tivo en la red de Correos. La compañía logística continúa avanzando en su línea estratégica de acercar sus servicios a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que faciliten su día a día. Ello, aprovechando la capilaridad de su red de oficinas que se configura como un elemento relevante para el desarrollo económico y un instrumento útil en la lucha contra la exclusión financiera en las zonas rurales de España.

Así, Correos instalará 1.500 cajeros automáticos en localidades de toda España. De ellos, 1.200 se ubicarán en diferentes oficinas de Correos de todo el territorio nacional, 10 de ellos en la provincia de Salamanca, en municipios que cuenten con oficina de Correos,

El plan de Correos es instalar estos 1.500 cajeros en localidades de todas las Comunidades Autónomas de España, que serán distribuidos en las distintas provincias según las necesidades analizadas por la compañía. Los cajeros se instalarán en fachadas accesibles al público24 horas o en los vestíbulos de acceso a las oficinas de Correos en su horario de apertura.

Esta licitación supone el arrendamiento de espacios en 1.500 oficinas de toda la red de Correos en toda España, por el cual la empresa que obtenga el contrato deberá abonar una renta fija en función de la ubicación del terminal y un porcentaje según el número de operaciones realizadas. El plazo de presentación de las ofertas finalizará el próximo 2 de octubre y está previsto que la instalación de estos cajeros empiece a ejecutarse a principios de 2022 en un proyecto que se desarrollará a lo largo de los tres próximos años.

