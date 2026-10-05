Inauguración de la exposición sobre el voto femenino en España, en la imagen: Víctor Miguélez, Mª José de la Fuente, Ángeles Armisén, José Mª Viejo, Carolina Valbuena. Diputación de Palencia

La exposición ideal para visitar hasta el 2 de noviembre: 76 obras que recorren la historia del voto femenino en España

La Diputación de Palencia y Fundos han inaugurado este lunes, 5 de octubre, la exposición 'La conquista del voto. Atrévete a ser libre', que podrá visitarse hasta el próximo 2 de noviembre en el Centro Cultural Provincial.

La muestra hace un recorrido a través de 76 piezas por los acontecimientos fundamentales que marcaron el camino hacia el reconocimiento político y constitucional del derecho al voto de las mujeres.

La exposición puede visitarse de lunes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, además de los domingos de 11:00 a 14:00. Cabe resaltar que el acceso es gratuito.

Las piezas de la muestra proceden de la colección de constitucionalismo Víctor Miguélez y están depositadas en el Archivo Fundos.

El visitante podrá descubrir piezas originales como la urna en la que, por primera vez en la historia de España, las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto. También hay una polvera de la Constitución de 1812, un ejemplar de la Constitución de la República Española de 1931, y revistas, periódicos, carteles y postales del movimiento sufragista de la mujer en distintos países.

Paralelamente, durante el mes que dure esta exposición temporal, el auditorio del Centro Cultural Provincial celebrará diversas actividades culturales relacionadas con la temática de la muestra.

Por ejemplo, el martes 20 de octubre, a las 19:00 horas, el coleccionista y comisario de la muestra, Víctor Miguélez, impartirá la conferencia 'La exposición explicada'. Y el 29 de octubre ofrecerá una visita guiada por la exposición.

El 27 de octubre, a las 19:00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Historia y memoria de las mujeres. Resistencias y avances en su educación', de la mano de Sara Ramos Zamora, profesora del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.