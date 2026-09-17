La despensa palentina aterriza en Fromago con seis productores y una cata en la plaza de Viriato

La marca de calidad de la Diputación de Palencia vuelve a estar presente por tercera edición consecutiva en la 'Fromago Cheese Experience', la Feria Internacional del Queso que se celebra en el casco histórico de Zamora hasta el próximo 20 de septiembre.

En esta ocasión, la institución provincial acude acompañada por seis firmas palentinas: Quesos La Vega, Quesería La Oveja que Bala, Taberna 3 Hermanos, Miel Valdesú, La Tahona Cántabra y JJ Foodie.

Ubicadas en las inmediaciones de la plaza Viriato —en los puestos del 161 al 165 dentro del recorrido ferial de más de tres kilómetros—, estas firmas tienen la oportunidad de presentar sus productos directamente tanto a profesionales del sector como al público general.

La participación agrupada bajo la marca 'Alimentos de Palencia' busca reforzar la visibilidad de la despensa palentina, facilitar el acceso de sus pequeños productores a nuevos canales de comercialización y proyectar la diversidad agroalimentaria de la provincia dentro del principal escaparate del sector lácteo y quesero de la Comunidad.

La marca, además, organizará el próximo sábado 19 de septiembre a las 14:00 horas en la feria, una cata maridada conjunta en el escenario Claudio Moyano.

Esta actividad, de media hora de duración y con un aforo limitado a 100 personas, permitirá a los asistentes degustar las elaboraciones palentinas y conocer sus posibles combinaciones gastronómicas en un entorno emblemático.