Palencia busca casas para dar futuro a sus pueblos: 16 viviendas se sumarán al alquiler social

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se ha reunido esta mañana con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén JCYL

La vivienda en los pequeños municipios vuelve a situarse en el centro de la colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia.

La vicepresidenta segunda del Gobierno autonómico, Isabel Blanco, y la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, mantuvieron este miércoles un encuentro para repasar los proyectos que ambas administraciones tienen en marcha y abordar nuevas vías de trabajo para los pueblos de la provincia.

A la reunión asistieron también el comisionado para la Despoblación, Jesús Hurtado, y la vicepresidenta primera de la Diputación palentina, María José de la Fuente.

Uno de los asuntos principales sobre la mesa fue el acceso a la vivienda en el medio rural, una cuestión que ambas instituciones consideran clave para facilitar que familias y nuevos vecinos puedan instalarse en los municipios más pequeños.

En este ámbito, el programa Rehabitare concentra buena parte de los esfuerzos conjuntos.

El pasado mes de julio, la Junta y la Diputación firmaron los convenios de adhesión de 16 ayuntamientos palentinos a esta iniciativa. El objetivo es recuperar inmuebles de titularidad municipal que permanecen actualmente sin uso y convertirlos en viviendas destinadas al alquiler social.

En total, las actuaciones permitirán rehabilitar 16 viviendas, con una inversión de 1,66 millones de euros, sufragada al 50% por la Administración autonómica y la institución provincial.

“La vivienda es una de las piezas fundamentales para que nuestros pueblos tengan futuro”, trasladaron ambas administraciones durante el encuentro, en el que también se puso sobre la mesa la necesidad de seguir buscando fórmulas que permitan aprovechar el patrimonio municipal en desuso.

Con las nuevas actuaciones, Palencia alcanzará las 98 viviendas rehabilitadas desde la puesta en marcha de Rehabitare. La inversión acumulada ascenderá así a 6,4 millones de euros, destinados a ampliar el parque público de alquiler social en el medio rural.

La colaboración no se limitará a este programa.

Junta y Diputación pretenden mantener abiertas otras líneas de trabajo relacionadas con la vivienda y con la dinamización económica de los municipios, con la mirada puesta en uno de los principales retos de la provincia: mantener población y favorecer nuevas oportunidades en los pueblos.