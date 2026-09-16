La Guardia Civil localiza en Villaturde a un menor desaparecido natural de Saldaña
El joven se había desplazado hasta Carrión de los Condes por la tarde y no regresó al domicilio.
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La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento a las 22:50 horas de este martes de la desaparición de un menor de edad vecino de la localidad de Saldaña, que se había desplazado hasta Carrión de los Condes por la tarde y no regresó al domicilio.
Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió el dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana.
En torno a las 23:40 horas, una patrulla de la Guardia Civil localizó al menor en la localidad de Villaturde en buen estado de salud, siendo trasladado seguidamente al domicilio de sus padres.
Desde Guardia Civil queremos recordar la importancia de comunicar a la mayor brevedad cualquier posible desaparición, tanto de menores de edad como de mayores, no siendo necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición.
Los primeros momentos son de gran importancia para poder localizar a un desaparecido con vida, pudiendo además establecer una zona de búsqueda mucho más reducida y precisa.