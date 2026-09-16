Armisén aplaude el fondo de cohesión territorial de la Junta: "Aporta a Palencia un 19% más que la financiación ordinaria"

Ángeles Armisén junto a Luis Miguel González Gago en la firma de la adenda del fondo de cohesión territorial de la Junta. Diputación de Palencia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha firmado este miércoles, 16 de septiembre, la adenda al fondo de cohesión territorial de la Junta de Castilla y León.

Un acto que ha tenido lugar en Valladolid junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad.

Tras la rúbrica, Armisén ha destacado que los criterios del fondo de cohesión territorial permiten alcanzar un "beneficio directo" para la provincia palentina, que recibe un 19% más de dinero respecto a la cantidad que le corresponde mediante la financiación ordinaria del Gobierno de España.

El fondo autonómico, que nació como una herramienta para avanzar en el reequilibrio territorial y garantizar la igualdad de oportunidades entre los municipios de la Comunidad, incorpora en su fórmula de reparto criterios como la tasa de paro y la de despoblación.

Todo ello permite adaptar la distribución de los recursos a las necesidades reales de los territorios.

Armisén ha sido la encargada de hablar en nombre de los nueve presidentes, en calidad de máxima dirigente de la Diputación de Palencia, pero también de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

Para la presidenta palentina, cuando se habla de cohesión territorial hay que "tener en cuenta las circunstancias de cada territorio y de garantizar que los recursos lleguen allí donde más se necesitan".

En esta línea, ha ensalzado el "compromiso" de la Junta con el municipalismo y con el fortalecimiento de la capacidad de las entidades locales para abordar las necesidades de sus vecinos.

La adenda hoy firmada incorpora mejoras, a juicio de Armisén, como la aplicación del silencio administrativo positivo, que contribuye a agilizar la tramitación de los expedientes.

También se ha referido a la garantía de que el fondo de cohesión territorial será actualizado económicamente en la misma medida que el fondo de cooperación local ordinario.

"Es importante que los compromisos se traduzcan en recursos y en procedimientos más ágiles porque son los ayuntamientos y las diputaciones los que convierten esa financiación en servicios y oportunidades para los ciudadanos", ha apuntado.

Reivindicaciones al Gobierno de España

También ha aprovechado su intervención para reclamar al Gobierno de España que cualquier reforma del modelo de financiación autonómica vaya, a su vez, acompañada por la actualización de la financiación local.

En este sentido, considera que las dos cuestiones están "estrechamente vinculadas" a la capacidad de las administraciones para mejorar y mantener los servicios públicos.

"No puede abordarse la financiación de las comunidades autónomas sin tener en cuenta la situación de las entidades locales, que son la administración más cercana a los ciudadanos", ha reivindicado.

De la misma forma, ha exigido un incremento urgente de las plazas de secretarios e interventores de la Administración local con habilitación de carácter nacional, al considerar esta una medida "necesaria" para reforzar la asistencia jurídica y técnica en los ayuntamientos.

De esta manera, ha recordado que Castilla y León tiene 2.248 municipios, muchos de ellos de tamaño reducido, en los que el secretario municipal es, en muchos casos, el único empleado público que presta asistencia técnica a concejales y alcaldes.

"Garantizar que nuestros ayuntamientos dispongan de secretarios y habilitados nacionales es garantizar también que puedan ejercer sus competencias con seguridad jurídica y prestar los servicios que necesitan sus vecinos", ha zanjado Armisén.