La despensa palentina triunfa en una feria única de Sevilla con ocho empresas y delicias como sus quesos, pastas y hojaldres

El diputado de Desarrollo Socioeconómico de la Diputación de Palencia, Francisco Pérez, y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han asistido hoy en Sevilla a la inauguración de Auténtica.

Se trata de la gran cumbre de los alimentos y bebidas premium-gourmet, en la que la marca de calidad Alimentos de Palencia participa por segundo año consecutivo.

La presencia de la Diputación en esta feria, que se celebra hoy y mañana en el recinto FIBES de Sevilla, forma parte de la estrategia de promoción de la marca de calidad y de apoyo a las empresas adheridas.

Todo para ampliar su visibilidad, acceder a nuevos mercados y generar oportunidades de comercialización.

Ocho empresas palentinas están representadas en el espacio de 40 metros cuadrados de Alimentos de Palencia: Pastas y Hojaldres Uko, Quesos Lagunilla y La Olmeda, Quesos Cerrato, Selectos de Castilla, Quesería La Oveja que Bala, JJ Foodie, Delicatessen Mavimar y Taberna Tres Hermanos.

El stand provincial funciona durante las dos jornadas como escaparate de la despensa palentina y punto de encuentro profesional, con una zona de degustación y showcooking y un espacio de networking destinado a favorecer el contacto entre los productores y potenciales clientes, distribuidores y profesionales del sector.

Además, la programación incluye degustaciones de los productos participantes y una cata de Alimentos de Palencia en el Aula Degusta de Auténtica, dirigida por Segundo Redondo Estaire, productor, cocinero y propietario de Taberna Tres Hermanos.

Con más de 400 firmas expositoras y más de 12.000 visitantes profesionales previstos, Auténtica ofrece a las empresas palentinas un entorno especializado para mostrar la calidad y singularidad de sus productos y establecer nuevas relaciones comerciales.

La Diputación de Palencia mantiene así una estrategia de promoción de Alimentos de Palencia basada en la presencia en ferias y encuentros profesionales nacionales e internacionales, combinando la puesta en valor del origen y la calidad con la apertura de nuevos canales de distribución.

Una apuesta que busca reforzar la imagen de Palencia como territorio vinculado a una producción agroalimentaria de calidad, arraigada a nuestra tierra y capaz de competir en mercados cada vez más exigentes.