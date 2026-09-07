Un joven herido tras una agresión con una barra de hierro en las fiestas de Carrión: cuatro personas investigadas
El ataque se produjo tras solicitar un grupo de amigos la devolución del dinero por una atracción de feria que dejó de funcionar.
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La Guardia Civil de Palencia ha investigado a cuatro personas por un delito leve de lesiones, tras agredir a un joven durante las fiestas patronales de San Zoilo en Carrión de los Condes.
Los hechos tuvieron lugar después de que un grupo de amigos solicitara la devolución del dinero por una atracción de feria que dejó de funcionar, a lo que los trabajadores se negaron, llegando a ser agredido físicamente uno de ellos con una barra de hierro.
Tras denunciar lo sucedido en un Cuartel de la Guardia Civil, los agentes lograron identificar a los supuestos agresores, que resultaron ser miembros de una misma familia, investigándoles por el citado delito.