Baltanás da rienda suelta a la diversión con el inicio de sus fiestas de la Virgen de Revilla: toros, desfiles y verbenas

La diversión y el jolgorio se abren hueco a partir de este viernes, 4 de septiembre, en las calles de Baltanás (Palencia). Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Revilla arrancarán a partir de las 17:00 horas con la gincana de peñas a cargo de Caóticas.

A la postre, desde las 20:30 horas, tendrá lugar el desfile de carrozas, peñas y majorettes junto a la charanga Los Chiguitos y ya a las 21:30 será el turno de dos de los actos más esperados por los vecinos, la presentación oficial de las damas de honor y caballeros y el pregón de las fiestas a cargo del grupo de teatro municipal de Baltanás.

Una vez finalice el vals, la gran verbena de la orquesta La Huella tomará la localidad a partir de las 00:30 horas y le seguirá después el DJ Pablo García.

Un arranque de fiestas único en Baltanás que para este fin de semana propone un amplio programa de actividades. Este sábado, 5 de septiembre, las iniciativas festivas empezarán a las 11:30 horas en la Plaza España con el XVI Concurso de Cata y Degustación de Vinos.

El resto del día estará marcado por la novena y eucaristía en la Ermita de Nuestra Señora de Revilla, el concurso por peñas Strong Game, animación infantil, vermut musical, el primer día de la XIV Orujada o el festival taurino en la plaza de toros.

Ya por la tarde-noche, a partir de las 21:00 horas, arrancará el desfile de peñas junto a la charanga Los Chiguitos y a las 00:30 horas Pikante pondrá la nota musical a la gran verbena.

El domingo, 6 de septiembre, las actividades continuarán en las pistas municipales de la Plaza de los Olmos con el campeonato local de rana, morrillo y petacos desde las 10:30 horas.

La Plaza de España acogerá un parque recreativo infantil, mientras que a las 14:00 horas habrá un nuevo vermut musical que se extenderá hasta la segunda jornada de la XIX Orujada a partir de las 17:00 horas.

En el aspecto taurino, la plaza de toros recibirá a las 18:00 horas una novillada sin picadores y las peñas volverán a salir en desfile a las 21:30 horas. Para este tercer día, la orquesta Malibu será la encargada de hacer bailar a la gente en la gran verbena.

La próxima semana arrancará el lunes 7 de septiembre con el concurso de disfraces infantiles de 3 a 12 años en la Plaza España a partir de las 12:30 horas.

El cuarto día de fiestas de Baltanás tiene preparado, a partir de las 18:00 horas, un concurso de cortes, quiebros y saltos en la plaza de toros, mientras que la gran verbena popular recibirá a la orquesta Kronos.

Por último, Baltanás despedirá sus fiestas el martes 8 de septiembre con el traslado procesional de la Virgen de Revilla desde la iglesia parroquial de San Millán hasta la ermita.

Tras la eucaristía solemne en honor a la patrona a las 13:00 horas, arrancará un nuevo vermut musical. A las 17:00 horas se celebrará el juego 'Clava tu punta' y a las 18:00 horas, en la Plaza España, la peña El Careo regalará agua de Valencia a los asistentes.

Una degustación de bocadillo de chorizo a la sidra, la actuación internacional de los mariachis de Real de Jalisco y de Rock And Roll Cirkus pondrán la última nota a estas fiestas de Baltanás.