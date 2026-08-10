Cervera de Pisuerga espera sus días grandes: tradición, música y comunidad en las Fiestas de Nuestra Señora y San Roque

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque en Cervera de Pisuerga. Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

El verano en la Montaña Palentina alcanza su punto álgido con la llegada del mes de agosto. Cervera de Pisuerga ultima los detalles para dar el pistoletazo de salida a sus esperadas Fiestas de Nuestra Señora y San Roque 2026, un evento que promete días de intensa actividad, tradición compartida y punto de encuentro para vecinos, peñas y visitantes.

Cervera arranca su ambiente festivo con un apretado calendario de actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

Entre las citas más arraigadas destacan el tradicional concurso de tortillas organizado por la Asociación de Mujeres en la Plaza Mayor, campeonatos de natación y tenis de mesa, y el histórico Rally de coches clásicos Montaña Palentina.

La elegancia del Paseo de mantones de Manila y el esfuerzo atlético en la Legua Urbana marcan los momentos previos a la velada del 11 de agosto, fecha en la que la presentación de damas y caballeros y el pregón literario en la Iglesia Parroquial visten a la localidad de solemnidad.

Chupinazo y la fuerza de las peñas

El momento cumbre del arranque festivo llegará el jueves 13 de agosto. A las 20:00 horas, la Plaza Modesto Lafuente se convertirá en el corazón estruendoso de la villa con la lectura del Pregón de Fiestas 2026, el chupinazo y el colorido desfile de peñas, acompañados por el ritmo incesante de la charanga.

Será el inicio formal de una programación donde las peñas locales cobran un protagonismo absoluto, celebrando su gran jornada de convivencia el viernes 14 con comidas, paellas y juegos populares en el Parque del Plantío.

Devoción, orquestas y noche

Los días solemnes de la Asunción de la Virgen (15 de agosto) y San Roque (16 de agosto) combinarán la tradición religiosa —pasacalles, procesiones y la icónica confección del Arco de San Roque— con la potencia de la música en directo.

Las noches cerveranas en la Plaza Mayor contarán con grandes orquestas como La Huella, Anaconda o Cayena, además de festivales de pop-rock en los Jardinillos y sesiones de DJ de madrugada en el Polideportivo municipal para alargar la fiesta hasta el amanecer.

El ritual del ‘Entierro de la trucha’ en la medianoche del domingo 16 marcará el emotivo cierre del bloque principal de fiestas, dejando paso a las jornadas dedicadas a los más pequeños y a los mayores, culminando más adelante con el ya consolidado festival CerveRock y el Festival Internacional de Folclore.

Cervera de Pisuerga ya respira ambiente de fiesta, lista para acoger a todos aquellos que quieran sumarse a la celebración en pleno corazón de la Montaña Palentina.