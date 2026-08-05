Zulema, las premiadas manos de enfermera que alivian el dolor de un niño con piel de mariposa

Zulema Hernández, enfermera premiada de Atención Primaria del Área de Salud de Palencia, JCYL

Son héroes sin capa, en este caso, con bata blanca. De esas que merecen todos los aplausos, no solo a las 8 de la tarde.

La enfermera de Atención Primaria del Área de Salud de Palencia Zulema Hernández Molledo ha sido distinguida con el Premio Nacional de la Asociación Debra por su apoyo a las personas con epidermólisis bullosa, la enfermedad conocida como piel de mariposa.

El reconocimiento pone en valor su entrega en la atención de un niño de tres años al que cuida desde que era un bebé en Villamuriel de Cerrato.

La Asociación DEBRA destaca con este galardón "la dedicación y el acompañamiento constante" de la profesional palentina, además de subrayar el papel esencial de la enfermería en la mejora de la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad rara.

La entidad concede este premio a personas e instituciones cuya labor supone "una diferencia significativa en el día a día de los pacientes".

El trabajo de Zulema Hernández se desarrolla, en buena parte, en el domicilio del pequeño. Allí realiza unas curas de gran complejidad que exigen precisión, paciencia y una enorme sensibilidad.

Consciente del dolor que provocan las lesiones y las ampollas, ha convertido el juego en un aliado durante cada sesión.

Entrega de premio

Su cercanía y delicadeza consiguen transformar un procedimiento especialmente duro en un momento de confianza para el niño.

El objetivo es aliviar el malestar y hacer más llevadera una rutina que, de otro modo, resultaría especialmente traumática.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 17 de octubre en Estepona (Málaga), durante el Encuentro Nacional de Familias Piel de Mariposa.

La cita reúne cada año a pacientes, familiares y profesionales para compartir experiencias, dar a conocer los avances logrados y visibilizar la realidad de esta enfermedad.

La epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa, es una enfermedad genética, rara e incurable que provoca una extrema fragilidad de la piel y las mucosas.

Un simple roce puede causar heridas y ampollas similares a quemaduras graves, por lo que los pacientes necesitan curas diarias muy complejas y una atención sanitaria especializada.

En España conviven con esta patología más de 500 personas.