Baltanás se prepara para pasar un ‘Buen Rato’ y vivir un agosto repleto de música, deporte y tradición

Baltanás se prepara para vivir un agosto intenso. La localidad palentina ha diseñado una programación que combina cultura, deporte, tradición y ocio familiar, con actividades repartidas a lo largo de todo el mes.

El primer gran acontecimiento llegará el 2 de agosto con la XV Feria ‘Buen Rato en el Cerrato’.

Una cita ya consolidada que llenará el municipio de animación desde las 11.00 horas y que pretende volver a convertirse en un escaparate del ambiente y la identidad de la comarca.

La feria comenzará con la apertura de los puestos y continuará, a las 12.30 horas, con la inauguración oficial.

A partir de ese momento, las calles de Baltanás se convertirán en un espacio pensado para todos los públicos.

Los más pequeños podrán participar en un taller de imanes a las 13.00 horas. Media hora después llegará la primera sesión de animación circense.

El programa se retomará por la tarde. A las 18.00 horas se celebrará un nuevo taller infantil de imanes y, a las 18.30 horas, el circo volverá a tomar el protagonismo.

Uno de los momentos más refrescantes tendrá lugar a las 19.00 horas, con la tradicional limonada cerrateña. A las 20.00 horas se realizará el sorteo de las cestas ‘Buen Rato en el Cerrato’, acompañado de un espectáculo de fuego.

La jornada concluirá a las 20.30 horas con la actuación musical de Charlotte Blues Band. La feria está organizada por el Ayuntamiento de Baltanás y cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia.

Cine, música y el Día del Veraneante

La actividad continuará durante las semanas siguientes. El jueves 13 de agosto, la Plaza de España acogerá a las 22.30 horas una sesión de cine de verano. La película todavía está por determinar.

El sábado 15, la música será la gran protagonista. A las 20.30 horas, el Centro Cultural Polivalente recibirá a Eva Gijón con un espectáculo de canción española organizado por la Diputación de Palencia.

La fiesta continuará durante la madrugada con la discomóvil Tony, que animará la Plaza de España desde las 00.00 hasta las 04.00 horas.

El domingo 16 se celebrará el Día del Veraneante, una fecha pensada para reunir a vecinos, familiares y visitantes. La jornada arrancará a las 13.30 horas en el Merendero Municipal del Depósito con una eucaristía y el posterior reparto de un aperitivo.

Por la tarde, a las 20.30 horas, el mago Edu ofrecerá una actuación en la Plaza de España.

Concierto de órgano y festival de jotas

La Iglesia Parroquial de San Millán será el escenario, el jueves 20 de agosto, del concierto de órgano ‘Vientos y Piedras’.

La actuación comenzará a las 20.30 horas y contará con Loreto Aramendi, Pedro Miguel Aguinaga y Pablo Mezzelani.

La iniciativa está organizada por la Diputación de Palencia.

La tradición volverá a ocupar el centro de la programación el domingo 23.

La Plaza de España acogerá a las 19.30 horas un festival de jotas con agrupaciones de Palencia y Zamora.

Participarán el Grupo de Coro y Danza Doña Urraca, de Zamora; la Asociación Cultural Las Torres de Cigales; y el Grupo de Danzas La Cobata de Baltanás.

El jueves 27 se celebrará una segunda sesión de cine de verano, también a las 22.30 horas en la Plaza de España.

La programación cultural del mes concluirá el domingo 30 en la ermita de Revilla. A las 20.30 horas se celebrará el Festival Escenario Patrimonio, con la actuación de Cantajuegos a Violín.

Un verano marcado por el deporte

El deporte completa una agenda pensada para mantener la actividad durante todo el verano. El pádel tendrá un protagonismo especial con una liga que se disputa desde el 19 de junio hasta el 7 de agosto.

La competición incluye categorías masculinas de primera y segunda, así como una categoría femenina. La gran final está prevista para el 7 de agosto.

Además, del 7 al 16 de agosto se celebrará el torneo de verano organizado por la Asociación Pádel Baltanás.

El fútbol sala también contará con su propia cita. El 1 de agosto, el polideportivo municipal acogerá un torneo organizado por la Peña Hastarriba.

Las piscinas municipales serán otro de los grandes puntos de encuentro. Durante julio se han desarrollado cursos de natación infantil por quincenas.

También se celebra la actividad ‘Muévete en las piscinas’, con sesiones programadas para los días 23 y 30 de julio y 6 de agosto, a las 18.15 horas, bajo la organización de la Diputación de Palencia.

Baltanás afronta así uno de los meses más animados del año. La localidad apuesta por una programación variada que busca atraer a públicos de todas las edades y convertir cada jornada de agosto en una oportunidad para disfrutar del verano en comunidad.