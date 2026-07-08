La Diputación de Palencia invierte 506.000 euros en el nuevo punto de información turística de Frómista

La Diputación de Palencia ha recibido a finales del mes de junio la obra del edificio del punto de información y promoción turística sostenible y mercado permanente del Camino de Santiago en la localidad de Frómista.

Se trata de una obra incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejecutada por la empresa Viveros Pisuerga, SL, que ha contado con un presupuesto de 506.493,93 euros.

Las obras han consistido en la remodelación del espacio público comprendido entre la Avenida Ingeniero Rivera y la calle Arquitecto Aníbal en el Centro histórico de Frómista.

Ello a través de la reforma de ciertos elementos urbanos y de la incorporación de una serie de equipamientos que permitan la revalorización y la mejora de las condiciones de uso y disfrute de este singular espacio urbano.

Estos equipamientos incluyen la construcción de un Edificio de Punto de Información y Promoción Turística Sostenible, con una superficie construida de unos 80m2 para albergar los usos requeridos de acceso, espacio expositivo para productos y recursos turísticos de la región, zona de atención al público, oficina de trabajo, aseo, office y almacén.

También la adecuación del espacio para el Mercado Permanente del Camino de Santiago, se ha sustituido la zona de pérgola ajardinada situada en el extremo norte de la plaza en un lugar donde poder montar actividad comercial. Junto a la iglesia de San Martín, un monumento referente del románico en la provincia y en el Camino de Santiago.

El Camino de Santiago

El Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia está catalogado como primer itinerario cultural europeo (declarado en 1987) y Patrimonio de la Humanidad (declarado en 1993).

Este hecho ha generado desde el siglo XI un importante patrimonio cultural de notable diversidad que incluye desde la propia creación del urbanismo de muchas ciudades con elementos singulares como puentes, rollos jurisdiccionales y muy especialmente algunos de los principales monumentos de Castilla y León e incluso de España.

Todo ello hace que el Camino de Santiago a su paso por Palencia sea un referente turístico de primera magnitud que une a su patrimonio histórico artístico un legado cultural, literario (Cantigas de Alfonso X a la Virgen de Villasirga), popular y etnográfico (danzas, palomares…).