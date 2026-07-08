La carretera 'trampa' en la que ha muerto el bodeguero Iván Sanz junto a su familia y una joven de 30 años el mismo mes

La Autovía de la Meseta (A-67), que conecta Palencia con Santander, es el auténtico cordón umbilical que une Castilla y León con el mar Cantábrico.

Durante los meses de verano, esta autovía se convierte en una de las carreteras más transitadas por los castellanos y leoneses, quienes la recorren de forma masiva cada fin de semana para desplazarse a las playas de Cantabria, convirtiendo este trayecto en una rutina estival para miles de familias.

Sin embargo, el viaje arrastra desde hace años un deterioro en su firme que condiciona la seguridad de la ruta.

Los usuarios de la vía denuncian que el carril derecho de la autovía se encuentra en una situación muy deficiente, especialmente en los tramos más cercanos a la provincia de Cantabria y en las zonas de mayor altitud.

Este carril acumula baches, grietas y numerosos parches de asfalto que provocan fuertes vibraciones e inestabilidad en los vehículos, sobre todo debido al continuo paso de transporte pesado.

A la ya de por sí densa circulación veraniega se suman los cortes frecuentes y las numerosas retenciones kilométricas que se producen a causa de las obras de la línea del AVE.

Como consecuencia directa de este mal estado del firme, se ha generalizado un hábito peligroso pero habitual entre los conductores: circular de forma prolongada por el carril izquierdo, que presenta mejor conservación, para evitar el constante traqueteo.

Un comportamiento que a menudo genera situaciones de tensión y frenazos cuando se producen adelantamientos y, lamentablemente, también numerosos accidentes.

Accidente en la A-67, en Herrera de Pisuerga (Palencia), donde perdieron la vida Iván Sanz y su familia Brágimo / ICAL.

Precisamente, la A-67 ha sido escenario este pasado domingo de una tragedia que ha apagado de golpe la vida del bodeguero vallisoletano Iván Sanz Cid (48 años), director de Dehesa de los Canónigos, de su esposa Irene Garijo (45 años) y de dos de sus hijos, Álvaro e Irene, de 14 y 17 años.

Su hija Carlota, de 9 años, es la única superviviente de este cruel accidente, que se recupera en el Hospital Universitario de Burgos.

Este trágico suceso ha vuelto a poner sobre la mesa las quejas de miles de usuarios sobre el estado de conservación de esta infraestructura.

Sin embargo, el punto kilométrico 83, donde el vehículo del bodeguero se salió de la calzada, se encuentra en un tramo reparado y reasfaltado, según fuentes oficiales.

Ahora bien, lo cierto es que en poco más de treinta días, el kilómetro 83 de esta vía se ha cobrado cinco vidas en dos accidentes con muchas semejanzas.

Es una línea recta, larga y con buena visibilidad, y se convierte por ello en un tramo que invita a una conducción más relajada.

Paradójicamente, el estado de ese tramo de la A-67, lejos de ser un bálsamo de seguridad, parece haberse convertido en una trampa de monotonía y exceso de confianza.

Desperfectos en el firme de la A-67 a la altura de Aguilar de Campoo Google Maps

Dos accidentes mortales en un mes

Eran las 16:20 horas de la tarde del domingo 5 de julio cuando el Ford Bronco en el que viajaba la familia Sanz Garijo regresaba de un fin de semana en Santander en dirección a Valladolid.

Según los primeros indicios de la investigación, una posible somnolencia o una distracción al volante provocó que el vehículo se saliera de la vía en el kilómetro 83 de la A-67, se desviara hacia la derecha, llegando a tocar el quitamiedos.

En un intento por corregir la trayectoria, dio un fuerte volantazo hacia la izquierda y fue entonces cuando el todoterreno perdió la estabilidad, chocó contra la bionda metálica del sentido contrario hasta dar varias vueltas de campana, con el desenlace final de cuatro muertes.

Apenas un mes antes, el pasado 1 de junio, el kilómetro 82,9 en sentido decreciente volvía a teñirse de luto.

En aquella ocasión fue a primera hora de la mañana. A las 06:55 horas, el 112 recibió varias llamadas alertando que un vehículo se había quedado en la mediana de la A-67 y que la conductora se encontraba atrapada en el interior.

Accidente mortal del 1 de junio en la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Nada pudo hacer el personal sanitario desplazado hasta el lugar por salvarle la vida a la joven.

En esta ocasión en el kilómetro 82,9, a unos metros del accidente mortal de la familia Sanz Garijo.

Se trataba de una joven sanitaria de unos 30 años, que se desplazaba desde Gijón para incorporarse a su puesto de trabajo en el hospital de Palencia.

Dos siniestros idénticos en la misma localización, pero con condiciones de luz y horas completamente opuestas, aunque lamentablemente con un mismo final.

"Una mala casualidad"

A pesar de la alarma social que despierta la sucesión de víctimas en un punto tan concreto, las autoridades de Tráfico y el alcalde de la localidad de Herrera de Pisuerga descartan de plano que ese tramo donde tuvieron lugar estos dos accidentes mortales sea un punto negro de la red viaria.

Francisco Javier Fernández, alcalde de Herrera de Pisuerga y usuario habitual de este tramo, defiende con firmeza el estado de la calzada.

"El tramo está impecable. Para nada es un punto negro. Tiene buena visibilidad, está perfecta, limpia y sin baches. Es el tramo que mejor está de la zona ", asegura el regidor de la localidad palentina.

Fernández reconoce que, precisamente por ser una recta tan larga y en óptimas condiciones, es un tramo "propicio al descuido y a la somnolencia", ya que el conductor se relaja y la atención disminuye.

Kilómetro 83 de la A-67 Google Maps

El alcalde asegura que en esta ocasión no se puede reprochar nada al estado de la carretera y asegura que los dos accidentes mortales son "una coincidencia desafortunada, una mala casualidad", lamenta.

Mientras la Guardia Civil concluye el informe técnico para esclarecer las causas definitivas del siniestro de la familia Sanz Garijo, el kilómetro 83 de la A-67 se queda marcado en el mapa físico y emocional de la Comunidad.

Una recta perfecta que se ha transformado, por dos veces consecutivas, en el escenario de la peor de las fortunas, en una autovía marcada por el peligro real.