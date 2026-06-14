Estable y a la espera de pasar a planta la senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega

"Está estable y a la espera de pasar a planta en el Complejo Asistencial de Burgos”, aseguran fuentes municipales del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo, hablando de María José Ortega, la senadora del PP y alcaldesa de la localidad palentina, de 61 años, que este sábado, 13 de junio sufrió un accidente de tráfico, a eso de las 14:25 horas, en la PP-2201, en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

“Venían de la misa de Menaza, un pueblo cercano. En el coche iban María José Ortega, Jesús Sevilla, que es el concejal de Urbanismo y diputado provincial, de 60 años, y la mujer y la hija de este”, aseguran las mismas fuentes a este periódico.

María José Ortega resultó herida tras un choque frontolateral entre dos turismos, como informaba el Servicio de Emergencias.

La sala daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Aguilar de Campoo y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaba una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, al equipo médico del Centro de Salud y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario atendía a María José Ortega en el lugar. Posteriormente era trasladada, en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.

“Está consciente y se puede hablar con ella. Tiene dolores, pero nada grave”, añaden las mismas fuentes.

Por suerte parece que tras el accidente de tráfico, y la gravedad del mismo, todo se quedará en un susto y no habrá que lamentar víctimas.