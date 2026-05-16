La Diputación de Palencia garantiza el programa Crecemos en 22 municipios para conciliar en el ámbito rural

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia, presidida por Ángeles Armisén, ha aprobado 22 convenios de colaboración con ayuntamientos para asegurar la permanencia del programa Crecemos, que incluye segundas unidades en Baltanás, Herrera de Pisuerga, Magaz de Pisuerga y Paredes de Nava.

El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural palentino, con un programa que atiende a unos 300 niños de la provincia cada año.

El programa Crecemos, que data de 2004, se integra desde hace catorce años en el acuerdo marco de cofinanciación con la Junta de Castilla y León.

Se trata de un recurso destinado a la atención de niños de 0 a 3 años en centros de menos de 15 plazas, con una financiación compartida entre ambas instituciones. Para este año, la Diputación gestionará un presupuesto total de 845.102,34 euros.

Las cuantías anuales para cada ayuntamiento se determinan en función de las horas de servicio prestadas: 33.800 euros para los centros con jornada de 8 horas y 22.571,66 euros para aquellos que prestan 5 horas.

Localidades como Herrera de Pisuerga, Magaz de Pisuerga, Paredes de Nava, Baltanás y Monzón de Campos recibirán la misma cantidad por la prestación de servicio en sus segundas unidades.

Además de este apoyo económico, la Diputación proporciona a los ayuntamientos el servicio de Teleasistencia gestionado a través de Cruz Roja Española, sin coste para los municipios.

Con la apuesta por este programa, la institución provincial busca mejorar las condiciones de vida en el medio rural, favoreciendo el desarrollo personal y social de sus habitantes y fomentando la creación de empleo sin que las familias tengan que abandonar sus municipios.