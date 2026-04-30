La Diputación de Palencia paga a sus proveedores en menos de 12 días: "Favorece la liquidez de empresas y autónomos"

La Diputación de Palencia ha celebrado este viernes su sesión plenaria ordinaria marcada por la renovación de cargos en la bancada socialista y la consolidación de unos indicadores económicos que sitúan a la institución a la cabeza de la eficiencia administrativa.

La jornada comenzó con el acto solemne de la toma de posesión de Mónica de la Sierra Villullas, concejala de Venta de Baños, quien asume su acta de diputada provincial por el partido judicial de Palencia en sustitución de Miguel Ángel Blanco, tras la marcha de este último a las Cortes de Castilla y León.

Este relevo ha conllevado también ajustes inmediatos en la estructura de los órganos de decisión.

Toma de posesión de la nueva diputada Mónica de la Sierra

La Presidencia ha dado cuenta de la incorporación del diputado Jorge Ibáñez a la Junta de Gobierno, a la Junta de Portavoces y al Consorcio Provincial de Residuos, asumiendo así las responsabilidades de representación que hasta ahora ostentaba Blanco en las áreas clave de la gestión provincial.

En el apartado económico, el balance de Hacienda ha arrojado cifras de alta eficiencia en la gestión de fondos públicos.

El equipo de Gobierno ha informado de que el periodo medio de pago a proveedores durante el mes de febrero de 2026 se ha situado en tan solo 11,95 días.

Este dato, que se encuentra muy por debajo del límite legal de 30 días, supone un respaldo directo al tejido empresarial, autónomos y proveedores de la provincia, facilitando su liquidez y aportando estabilidad a la planificación económica de las empresas palentinas.

Por otro lado, el Pleno ha dado luz verde a una modificación sustancial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una medida orientada a mejorar la organización interna y la calidad de los servicios públicos.

Entre los cambios aprobados destaca la adaptación del régimen de trabajo en la Residencia de Mayores San Telmo, donde se ha incorporado la modalidad de "correturnos" en cuatro puestos asistenciales para dotar de mayor transparencia y precisión a la gestión de los recursos humanos.

Asimismo, dentro de este plan de optimización de recursos, se ha acordado la amortización del puesto de Vicesecretaría General.

Esta decisión responde, según la institución provincial, a la constatación de que el área de Secretaría se encuentra actualmente dimensionada de forma adecuada tras haberse completado los procesos de relevo generacional y cobertura definitiva de plazas, eliminando así una estructura que ya no se considera necesaria para el funcionamiento eficiente de la institución.