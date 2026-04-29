Una llamada en monosílabos salva la vida a una palentina secuestrada en Londres

Una operación relámpago coordinada desde la Comisaría de la Policía Nacional en Palencia ha permitido el rescate de una mujer, residente en la capital palentina, que se encontraba presuntamente secuestrada en las inmediaciones de Londres.

La intervención comenzó tras la denuncia desesperada de la hermana de la víctima en la Comisaría de Palencia. La rápida reacción de los agentes de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano fue clave para activar de inmediato un dispositivo policial de emergencia y poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional.

El jefe de servicio, alertado por la oficina, consiguió establecer contacto telefónico con la víctima. En una comunicación extremadamente tensa, la mujer logró manifestar mediante monosílabos que estaba siendo trasladada contra su voluntad en un vehículo tipo VTC por los alrededores de la capital británica.

Durante la llamada, el mando policial consiguió que la víctima activara discretamente la localización de su terminal, lo que permitió a los investigadores seguir su rastro en tiempo real.

La gravedad del caso se acentuó cuando la mujer envió un mensaje de texto en el que afirmaba: “creía que la iban a matar”.

Ante la inminencia del peligro, la nueva Comisaria Provincial de Palencia asumió la dirección operativa, manteniendo un contacto directo y constante con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres para asegurar una coordinación efectiva sobre el terreno.

Simultáneamente, se activaron los canales de la Consejería de Interior en Londres y la Sala del 091 agilizó las comunicaciones con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCI) y la Oficina Central Nacional de Interpol.

Esta red de trabajo conjunto, reforzada por la labor incesante del jefe de servicio con la unidad de secuestros londinense, fue determinante para la resolución exitosa del caso y la puesta a salvo de la ciudadana palentina.