19 monumentos del Camino de Santiago brillan con más fuerza en 14 municipios de la provincia de Palencia

Presentación de la culminación del proyecto Los Faros del Camino en la provincia de Palencia. Fotografía: Diputación de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al obispo de Palencia, Mikel Garciandía y acompañada del diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y los diputados de zona, Adolfo Palacios, Javier Villafruela, Eduardo Tejido y Miguel Abia, han presentado el fin del proyecto ‘Los Faros del Camino’.

Al acto han asistido los alcaldes o representantes de las 14 localidades donde se han ejecutado las actuaciones; Boadilla del Camino; Calzadilla de la Cueza; Claudina Acero y Cervatos de la Cueza; Inmaculada Malanda, Carrión de los Conde; Luis Miguel Medina, Frómista; Feliciano Montes, Itero de la Vega.

Carlos Quijano, Ledigos; Adrián Quintanilla, Moratinos y San Nicolás del Real del Camino; Javier Campos, Población de Campos; Miguel Ángel Ramos, Revenga de Campos; Jesús Merino, Terradillos de los Templarios; Javier Salán, Villarmentero de Campos; Pedro Burgos, Villovieco; Carlos Garranchón, Villalcázar de Sirga, José Antonio Perrino; Monasterio de San Zoilo

La Diputación de Palencia ha culminado el proyecto ‘Instalación de iluminación exterior ornamental en varios monumentos del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia’, una actuación enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea a través de NextGenerationEU que ha contado con una inversión cercana a 420.000 euros.

Bajo el nombre “Los Faros del Camino”, esta iniciativa ha tenido como objetivo realzar la belleza de los principales monumentos del Camino de Santiago en su tramo palentino mediante una iluminación ornamental nocturna moderna, eficiente y respetuosa con el entorno.

Al mismo tiempo, el proyecto ha permitido reducir el consumo energético y la contaminación lumínica gracias a la implantación de luminarias con tecnología LED y sistemas de control mediante relojes astronómicos.

El proyecto nació con la vocación de crear puntos de referencia visual para peregrinos y visitantes, facilitando su orientación desde el anochecer hasta el amanecer. Como elemento distintivo, los campanarios de los monumentos han sido iluminados en tonos ámbar y con una potencia reducida al 36%, generando una identidad visual única y reconocible a lo largo del recorrido.

“Los Faros del Camino” está enmarcado en la actuación 3 “Iluminación inteligente y eliminación de la contaminación lumínica” del Eje programático 2 “Mejora de la eficiencia energética “del presente Plan. Pretende contribuir a sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de la contaminación lumínica y la importancia de su reducción, además de fomentar sobre el conocimiento de esta tipología emergente de turismo de interior, el astroturismo, que se encuentra en auge en destinos turísticos de interior y contribuye a la dinamización socio – económica de las áreas rurales.

Es por ello que el Camino de Santiago es mucho más que una ruta de peregrinación; es un símbolo de encuentro, de dinamización socioeconómica, de diálogo cultural y elemento estratégico de desarrollo sostenible.

14 municipios

Las intervenciones se han llevado a cabo catorce municipios y diecinueve monumentos que corresponden a Itero de la Vega, Boadilla del Camino, Frómista, Población de Campos, Revenga de Campos, Villovieco, Villarmentero de Campos, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Calzadilla de la Cueza, Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos y San Nicolás del Real Camino.

Itero de la Vega: Iglesia de Santiago Apóstol y Rollo de Justicia

Boadilla del Camino: Iglesia de Santa María de la Asunción y Rollo de Justicia

Frómista: Iglesia de San Pedro

Población de Campos: Iglesia de Santa María Magdalena y Ermita de Nuestra Señora del Socorro

Revenga de Campos: Iglesia de San Lorenzo

Villovieco: Iglesia de la Visitación de Santa María

Villarmentero de Campos: Iglesia de San Martín de Tours

Calzadilla de la Cueza: Iglesia de San Martín y Torre de la antigua iglesia

Ledigos: Iglesia de Santiago Apóstol

Terradillos de los Templarios: Iglesia de San Pedro Apóstol

Carrión de los Condes: Monasterio de San Zoilo y Monasterio de Santa Clara

Villalcázar de Sirga: Iglesia de la Virgen Blanca

Moratinos: Iglesia de Santo Tomás Apóstol

San Nicolás del Real Camino: Iglesia de San Nicolás.

Esta actuación no solo embellece los conjuntos históricos y mejora la eficiencia energética, sino que convierte a la provincia en referente internacional del astroturismo y la conservación del cielo nocturno, reforzando el atractivo espiritual y cultural del Camino