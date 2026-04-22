La provincia de Palencia ofrece gastronomía, naturaleza, arte y desconexión para disfrutar del Día de Castilla y León

La provincia de Palencia se prepara para recibir visitantes por el Día de Castilla y León

Este jueves, 23 de abril, se celebrará el Día de Castilla y León. Una festividad que muchos aprovechan para encadenar un puente con el viernes y para la que la provincia de Palencia ha decidido prepararse para recibir visitantes e invitar a los propios vecinos a disfrutar del territorio y de sus múltiples y variados recursos y productos turísticos.

Unas fechas que, sumadas también al puente del 1 de mayo, se presentan como idóneas para empaparse de naturaleza, gastronomía, arte y desconexión visitando Palencia.

La provincia propone una amplia oferta turística dependiendo de los distintos tipos de turista y sus intereses, desde experiencias vinculadas al patrimonio, hasta la naturaleza, en la Montaña Palentina, con sus rutas de senderismo señalizadas, o en el Geoparque Mundial Unesco Las Loras, o El Cerrato.

Palencia también cuenta con el Sello de Turismo Familiar, haciendo que la provincia sea el destino perfecto para pasar estos días con los más pequeños gracias al amplio espectro de recursos y actividades dirigidas a este nicho de mercado.

- El viernes 24 de abril, a las 18:30 h. podrá visitarse el palacio de la Diputación Provincial, edificio modernista, obra del arquitecto Jerónimo Arroyo, que abrirá sus puertas para mostrar su historia y funciones a los visitantes. La inscripción previa es obligatoria y puede realizarse en la Oficina de Turismo de la Calle Mayor o llamando al 979 70 65 23

- Para los interesados en el arte sacro, el programa 'Palencia es tu ruta en el Puente de la Comunidad', dará a los visitantes profundizar en el conocimiento del valioso arte sacro que albergan los templos de la provincia. Esta ruta, a cargo de guías oficiales, se desarrollará el sábado, 25 de abril, con la visita a la Colegiata de San Miguel, en Ampudia (17:00 h., punto de encuentro); la iglesia de Santa María, de Dueñas, y la Basílica Visigótica de San Juan, en Baños de Cerrato

El precio de para hacer estas rutas es de 2 euros por persona, y gratuita hasta los 12 años, siendo la compra de entradas necesaria a través de la plataforma www.notikumi.com, incluyendo en el buscador la palabra Palencia. El traslado correrá a cuenta de los participantes.

Dentro de la iniciativa 'Palencia, con Pé de Patrimonio', la Diputación de Palencia y la Diócesis de Palencia mantienen una colaboración para facilitar el acceso a algunos de los templos más representativos de la provincia entre el 23 y el 26 de abril. Los horarios de apertura de estas iglesias son los siguientes:

De 10:30 h a 12:30 h.: San Pedro, en Amusco, Ntra. Sra. de la Paz, Cevico Navero y Santa María, en Frechilla.

De 11:00 h a 14:00 h.: Sta. Eugenia, en Becerril de Campos; Ntra. Sra. de la Antigua, en Fuentes de Valdepero; San Juan, Palenzuela y Santa María, en Villamuriel de Cerrato.

De 12:00 a 14:00 horas: San Juan, en Villaumbrales.

De 12:30 a 14:30 horas: Sta. Eufemia, en Autillo de Campos; San Millán, en Baltanás y San Miguel, en Piña de Campos.

De 17:00 a 19:00 horas: San Martín, en Cevico de la Torre; Ermita Virgen de los Ángeles, en Grijota y Ntra. Sra. Del Castillo, en Torremormojón.

De 17:00 a 20:00 horas: Santa Eugenia, en Astudillo; Santa María, en Dueñas; San Pedro, en Fuentes de Nava y Santa María, en Husillos.

De 12:00 a 14:00 horas: y de 17:00 a 19:00 horas: San Miguel, en Ampudia y Santa María, en Carrión de los Condes.

De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas: Ntra. Sra. De la Asunción (Virgen del castillo), en Cervera de Pisuerga.

En el caso de las iglesias que se señalan, a continuación será necesario contactar por teléfono en horario de 12:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a 19:00 horas: Iglesia de San Juan Bautista, en Santoyo (675 136 574); San Hipólito, de Támara de Campos (607 284 965) y Santa Columba, en Villamediana (630 215 991).

El Museo Diocesano, ubicado en la capital palentina, abrirá sus puertas los días 23, 24 y 25 de abril, de 10:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h., y el domingo 25 de abril, de 10:30 a 13:30 h.

De la misma forma, el Museo Territorial Campos del Renacimiento, es otra de las opciones interesantes. Este museo, fruto de la colaboración entre la Diputación y la Diócesis, y gestionado por la Fundación Las Edades del Hombre, se sitúa en cinco sedes de cuatro localidades (Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava), y muestra lo mejor del arte sacro renacentista español (más información en www.camposdelrenacimiento.com).

El Museo Territorial Campos del Renacimiento se articula como eje vertebrador del turismo cultural provincial, que ofrece la experiencia singular de descubrir obras maestras del Renacimiento español en los templos para los que fueron concebidas. Y aunar en ella el paisaje, la arquitectura popular y la gastronomía de Tierra de Campos, como elementos inseparables de la identidad de la provincia.