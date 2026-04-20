Seis ferias para saborear la provincia de Palencia: cocido, vino y 'showcooking' en el inicio de las Muestras Alimentarias

La localidad de Villamuriel de Cerrato se convertirá este próximo sábado, 25 de abril, en el punto de partida del calendario de Muestras Alimentarias Locales 2026.

Esta iniciativa, impulsada por la Diputación de Palencia, alcanza su vigésima tercera edición para poner en valor la marca de calidad ‘Alimentos de Palencia’ y dinamizar económica y turísticamente los municipios de la provincia.

La cita en Villamuriel adquiere un carácter especial al coincidir con la celebración del Día de Castilla y León y las Jornadas del Vino que organiza el municipio cerrateño.

La presentación oficial del ciclo ha corrido a cargo de la vicepresidenta de la Diputación, María José de la Fuente, y el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, quienes estuvieron acompañados por representantes municipales de las distintas localidades participantes.

Durante el acto, se subrayó que estas muestras son fundamentales para reforzar la presencia de los productos agroalimentarios palentinos en el medio rural y servir como atractivo para los visitantes, aprovechando eventos locales consolidados para garantizar una mayor afluencia de público.

El programa en Villamuriel de Cerrato arrancará a las 11:00 horas en la Calle Mayor con la inauguración oficial de la muestra, que contará con la participación de seis productores de renombre: Bodega Carreprado, Bodega Remigio de Salas, las Carmelitas Descalzas, Quesos Artesanales La Antigua, Mieles Brezos del Norte & Miel Oso Pardo, Corito Vermú y JJ Foodie.

A partir de las 12:30 horas, la actividad se intensificará con un 'showcooking' basado en productos de la marca de calidad, que estará amenizado por un concierto del grupo ClasicoRocks.

La jornada matutina concluirá a las 14:30 horas con el sorteo de tres cestas de Alimentos de Palencia entre aquellos clientes que hayan realizado compras superiores a cinco euros.

De forma complementaria, el Ayuntamiento de Villamuriel ha diseñado una amplia agenda cultural y de ocio que incluye visitas guiadas a la Iglesia de Santa María la Mayor y al Canal de Castilla desde primera hora de la mañana.

Los asistentes podrán disfrutar también de exposiciones de gigantes y cabezudos, danzas tradicionales con el grupo Aldaba y exhibiciones de deportes autóctonos.

Tras una comida de hermandad basada en un cocido tradicional, la jornada finalizará por la tarde con una visita a las bodegas de la localidad y una cata de vinos de la Denominación de Origen Cigales.

Tras el arranque en Villamuriel, el ciclo de Muestras Alimentarias continuará su recorrido por la provincia el 10 de mayo en Mazariegos, coincidiendo con el Festival del Caracol.

El 17 de mayo llegará a Baltanás durante la Media Maratón del Cerrato y el 31 de mayo se trasladará a Grijota para la Feria del Pan.

Las últimas dos citas del año tendrán lugar en Guardo el 14 de junio por las fiestas de San Antonio y en Alar del Rey el 8 de agosto, cerrando así un programa que busca consolidar el sector agroalimentario como uno de los principales motores del desarrollo socioeconómico palentino.