Detienen en Palencia a un padre por pegar a su mujer y dar un puñetazo a su hijo cuando defendía a la madre

Un hombre ha sido detenido en Palencia por la Policía Nacional por un presunto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género el pasado jueves 5 de febrero después de agredir a su mujer y dar un puñetazo a su hijo cuando este trataba de defender a su madre.

Según un comunicado remitido por la Policía Nacional, el hijo del matrimonio alertó a la Policía Nacional por la existencia de un posible episodio de violencia de género. Una vez en el domicilio, la mujer trasladó su deseo de formular denuncia por las lesiones.

Ella misma relató que había sido agredida por su marido después de iniciar una fuerte discusión, siendo esta versión corroborada por el hijo de ambos, que fue testigo de los hechos en la vivienda y que, además, había recibido un puñetazo de su padre cuando estaba defendiendo a su madre.

Cuando llegaron los agentes, el presunto autor no estaba en la vivienda, por lo que, ante las manifestaciones y las heridas que tenía la mujer en el rostro, se procedió a acompañar a la víctima a un centro médico mientras se iniciaba una búsqueda del agresor.

Horas más tarde fue localizado en las inmediaciones del domicilio y fue detenido por un presunto delito de violencia de género, trasladándole hasta dependencias de la comisaría provincial de la Policía Nacional.

Tras tomar declaración del testigo, la realización de las pertinentes diligencias policiales y haber oído el acusado en declaración con abogado, este sábado ha sido puesto a disposición del tribunal de instancia en la sección nº5 de Instrucción en funciones de guardia, que ha decretado su libertad con cargos.