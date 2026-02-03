La jota a ritmo de reguetón: Castora Herz, el artista palentino que no muestra su rostro, revoluciona la tradición

El panorama de la folktrónica nacional vive un momento de ebullición, y el productor y DJ palentino Castora Herz se ha situado en el epicentro de esta vanguardia.

Este viernes, 6 de febrero, verá la luz en todas las plataformas digitales ‘A la entrada de Palencia’, el último single de adelanto antes de la publicación de su primer LP, Cien años de Castora.

En esta pieza, Herz logra un equilibrio sorprendente: fusionar la estructura ceremonial de la jota palentina con el groove físico y constante del reguetón. Para ello, ha contado con la colaboración de María Alba, integrante del reconocido grupo palentino El Naán, cuya voz aporta la aspereza y humanidad necesarias para que lo ancestral se sienta vivo en la pista de baile.

Desde la Tierra de Campos

El disco no es solo un ejercicio musical, sino un proyecto profundamente territorial. Grabado y producido íntegramente en Ampudia (Palencia), el álbum nace como un homenaje a Castora Hernández Raposo, abuela del artista, nacida en 1925 en la Tierra de Campos.

Según explica el propio Herz: “El álbum es el resultado de un proceso de regreso personal y artístico tras más de una década fuera de Castilla; un reconocimiento a quienes han sostenido nuestra identidad a través de canciones y saberes compartidos”.

El tema anticipa un álbum cargado de colaboraciones (Delameseta, Cristina Len, Diego Baeza) que refuerzan la idea de comunidad.

Castora Herz - Maria Alba Daniel Merino

Además, el lanzamiento coincide con la recta final de un crowdfunding en goteo.org que está recibiendo una gran respuesta del público para financiar la edición del LP bajo el sello Samain Music.

El tema transmite una sensación de movimiento compartido y avance colectivo, donde lo ancestral no aparece como recuerdo, sino como energía activa. Una canción capaz de funcionar tanto en un club como en un contexto performativo o en una escucha íntima, conectando cuerpo, memoria y presente.

Con este estreno, el músico de Palencia cierra la etapa de adelantos de un trabajo que busca conectar el cuerpo, la memoria y el presente, demostrando que la tradición no es un recuerdo estático, sino una energía activa lista para ser bailada.