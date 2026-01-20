El renacer para 21 municipios de Palencia con 2,5 millones de euros y cuatro grandes proyectos para su despegue

Foto de familia tras la reunión informativa con los alcaldes de la zona de Vega-Valdavia en Saldaña. Fotografía: Diputación de Palencia.

Ángeles Armisén y el diputado y alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios, han mantenido una reunión informativa con los alcaldes de la zona Vega Valdavia donde se ha informado de la obtención de una ayuda de los fondos Feder por valor de 2.510.013 euros.

Todo, para el desarrollo del Plan de Actuación Integrado (PAI) del Área Funcional Vega-Valdavia en una reunión en la que la presidenta ha estado acompañada por la vicepresidenta primera, María José de la Fuente y el vicepresidente segundo, Urbano Alonso, además de contar con la presencia del diputado de zona Miguel Abia.

Se trata de una ayuda que supone el 60% de la inversión total de 4.183.356,09 euros, junto con las aportaciones propias de la Diputación (1.108.374 euros) y el Ayuntamiento de Saldaña (564.969 euros) y refleja un firme compromiso con el desarrollo sostenible, la cohesión social y la lucha contra la despoblación en una de las zonas más vulnerables de la provincia.

El proyecto presentado por la Diputación de Palencia ha sido el mejor valorado de toda Castilla y León, con 36,5 puntos, lo que demuestra, una vez más, la calidad del trabajo realizado, así como la importancia de las actuaciones previstas para los municipios de la zona.

21 municipios

El PAI Vega-Valdavia engloba a un total de 21 municipios y 68 núcleos de población con un total de 6.386 habitantes y una baja densidad de 6,93 habitantes por kilómetro cuadrado y alto envejecimiento.

En este sentido, la Diputación busca convertir estas debilidades estructurales en una oportunidad para crear un modelo rural innovador, sostenible y atractivo para jóvenes y nuevos profesionales.

Los objetivos políticos clave del Plan reflejan la visión de un gobierno comprometido con: impulsar la innovación en el sector primario para diversificar la economía, modernizar explotaciones y atraer talento cualificado.

También busca frenar la regresión demográfica con medidas de vivienda asequible, servicios públicos y atracción de nuevos residentes.

Además, reforzar la cohesión territorial a través de una gobernanza multiagente y una red articulada de municipios que optimice recursos y servicios para toda el área.

Cuatro grandes proyectos

El Plan despliega cuatro grandes proyectos interdependientes que actúan como engranaje para lograr estos objetivos, anteriormente citados.

Por un lado, la rehabilitación del edificio la ‘Fábrica’ en Saldaña como Centro de Innovación Territorial. La rehabilitación completa del antiguo asilo de Santa Catalina (La Fábrica) obra del arquitecto Jerónimo Arroyo, en Saldaña, para convertirlo en un Centro de Innovación Territorial eficiente y sostenible.

Este centro será un punto de referencia en la comarca y en la provincia y formará parte de la Red Estatal de Centros de Innovación Territorial (Red CIT), especializada en apoyar el desarrollo del sector agroalimentario.

En el edificio se crearán espacios para que emprendedores y profesionales puedan trabajar juntos (coworking), un área audiovisual, aulas para formación avanzada en tecnologías agrícolas, una biblioteca y un auditorio para eventos especializados.

La inversión total de este proyecto asciende a 2.011.069 euros e incluirá la rehabilitación patrimonial del edificio, la mejora de la envolvente térmica, la renovación de instalaciones eficientes, la regeneración del entorno y seguridad de espacios públicos, así como el equipamiento informático.

Otro proyecto pasa por la rehabilitación de la vivienda. Consiste en convertir el antiguo centro de salud de Saldaña en siete apartamentos públicos para alquilar, diseñados bajo un estándar de alta eficiencia energética.

Estos apartamentos funcionarán como viviendas compartidas (coliving) para profesionales, investigadores, emprendedores y nuevos habitantes que estén relacionados con el Centro de Innovación Territorial (CIT) y otros servicios del área.

El proyecto tiene un presupuesto total de 813.775,37 euros e incluye la mejora integral de eficiencia energética del edificio, instalación fotovoltaica de autoconsumo y la reforma de accesibilidad, habitabilidad y conservación.

El tercer proyecto busca convertir 40 hectáreas de una finca propiedad de la Diputación de Palencia en el entorno de la Villa Romana de la Olmeda ubicada en Pedrosa de la Vega en un laboratorio agroforestal 4.0, equipado con parcelas para demostraciones, riego de precisión, sensores IoT, conectividad avanzada y zonas de ensayo para técnicas modernas de agricultura.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 800.000,01 euros.

El cuarto eje pasa por el programa de inclusión socio-comunitaria que que equipará los centros socioculturales de los 21 municipios con aulas conectadas a internet, pantallas interactivas y ordenadores portátiles para ofrecer formación en idiomas, alfabetización digital, apoyo escolar, itinerarios laborales y acciones de integración intercultural con

Este programa social cuenta con un presupuesto de 558.511,80 euros para así asegurar que los beneficios de los proyectos de innovación, vivienda y campo de ensayo lleguen de manera equilibrada a toda la zona funcional.