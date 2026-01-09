Detenida una mujer por utilizar a su hijo de 16 meses para mendigar en Palencia: fue intoxicado por cocaína

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 35 años por utilizar a su hijo de 16 meses para mendigar en Palencia. Al menor se le ha detectado, además, una intoxicación por cocaína, tal vez accidental cuando estaba al cuidado de su madre, la cual es consumidora habitual de este tipo de sustancia estupefaciente.

Los hechos presuntamente delictivos que se le imputan a la arrestada ocurrieron a mediados del pasado mes de diciembre, cuando agentes de la Policía Local, ya de madrugada, a requerimiento de los empleados de un hotel, identificaron a una mujer que estaba solicitando dinero a los clientes del mismo para desplazarse en taxi a un pueblo de la provincia de Palencia, utilizando como reclamo al bebé de 16 meses que le acompañaba y que supuestamente necesitaba medicamentos.

A pesar de haber recaudado una determinada cantidad de dinero, la misma permanecía alojada en el hotel con un hombre.

Los agentes de Policía Local, ante la situación descrita y observando la situación de abandono del menor, optaron por poner preventivamente a disposición de un centro de menores al niño, y dar cuenta a la Policía Nacional de lo allí observado.

Posteriormente, tras investigaciones realizadas por el grupo de UFAM de la Comisaría de Policía Nacional, se pudo saber que al menor, al ser sometido a una revisión médica para determinar su estado de salud, le habían detectado una intoxicación por cocaína, tal vez accidental cuando estaba al cuidado de su madre, la cual es consumidora habitual de este tipo de sustancia estupefaciente.

Este mismo jueves, se acabó de instruir el correspondiente atestado policial, que incluyó la toma de declaración a testigos, la aportación de informes médicos y sociales, siendo oída en declaración la mujer por los hechos que se le imputan en presencia de su abogado, pasando a disposición judicial en la mañana del día de hoy, siendo puesta en libertad con cargos. El menor continúa bajo la protección de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.