Un herido tras el vuelco de un camión en la A-6 en Espinosa de los Caballeros

Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este viernes tras el vuelco de un camión en la A-6 en el municipio abulense de Espinosa de los Caballeros. Los servicios de bomberos tuvieron que excarcelar al conductor, que había quedado atrapado en el interior del vehículo articulado.

El centro de emergencias Castilla y León 112 ha recibido una llamada que informaba de la salida de vía y vuelco de un camión en el kilómetro 118 de la A-6, en Espinosa de los Caballeros (Ávila), sentido Madrid, donde había resultado herido el conductor, que no podía salir de la cabina.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila y por proximidad a los de la Diputación de Valladolid, de los que ha acudido una dotación desde Medina del Campo, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y un equipo médico de Arévalo.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al conductor, un hombre de 47 años, que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al hospital. Durante el seguimiento del incidente, los Bomberos de la Diputación de Valladolid han comunicado que han intervenido para excarcelar a la víctima.