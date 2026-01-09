Dos hospitalizados por intoxicación por humo tras dos incendios en viviendas de Palencia

Dos personas han sido hospitalizadas por intoxicación por humo tras dos incendios en viviendas de Palencia en la madrugada de este viernes. Las dos víctimas, un hombre de 46 años y una mujer de 49, han sido trasladadas en ambulancia al Complejo Asistencial de la capital palentina.

En el primero de los sucesos, el 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que informaba de un incendio en una vivienda situada en el número 17 de la calle Clara Campoamor, en Palencia capital, donde, en principio, no había personas heridas. Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Palencia.

Al llegar, la Policía Nacional ha comunicado que se había quemado una campana extractora y una sartén y ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un hombre que había resultado intoxicado por el humo. Desde el 112 se ha pasado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un hombre de unos 46 años que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.

En el segundo de los incendios, el centro de emergencias Castilla y León 112 ha recibido una llamada que informaba de un fuego en una vivienda situada en el número 38 de la Avenida Madrid, en Palencia capital, donde, en principio, no había personas heridas. Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Palencia.

Al llegar, la Policía Nacional ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de 49 años que ha resultado intoxicada por el humo. Desde el 112 se ha pasado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido por intoxicación de humo a una persona que ha sido trasladada posteriormente en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.