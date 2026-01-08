Nueve llamadas alertan del incendio en un desguace de vehículos de Medina del Campo: arde el tejado

Hasta un total de nueve llamadas son las que han avisado, en la tarde de este jueves 8 de enero del incendio en un desguace de vehículos ubicado en la Avenida de la Constitución de Medina del Campo, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Llamadas que se han producido desde las 18:21 horas para alertar de las llamas en el tejado de una de las naves del recinto.

La sala del 112 ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación, a la Policía Local y Nacional y también a la empresa suministradora Nedgia, para acudir al lugar de los hechos.

De momento, las llamas no han causado heridas a ninguna persona, como han asegurado desde el Servicio de Emergencias.