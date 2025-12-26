Detienen a una mujer búlgara en Venta de Baños: amenazas, mensajes inquietantes al móvil y destrozos en la puerta

Detienen a una mujer búlgara en Venta de Baños: graves amenazas, mensajes inquietantes al móvil y destrozos en la puerta de un vecino

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una mujer de 31 años y nacionalidad búlgara como presunta autora de un delito de amenazas graves contra un vecino de Venta de Baños. Los hechos se remontan a principios de diciembre, cuando la víctima comenzó a recibir amenazas verbales y mensajes inquietantes en su teléfono móvil.

La situación escaló días después. Según la investigación, la detenida acudió hasta la vivienda del afectado y provocó daños en la puerta principal utilizando un objeto metálico de gran contundencia.

Tras denunciar lo ocurrido, la Guardia Civil abrió diligencias y finalmente procedió a su detención como presunta responsable del delito de amenazas graves. El caso continúa ahora su curso judicial.