Investigan la muerte de un niño de 12 años en el día de Navidad por inhalación de monóxido de carbono en Baltanás

Un niño de 12 años ha muerto esta mañana en Baltanás (Palencia) y otras tres personas han resultado heridas por una presunta intoxicación por monóxido de carbono, aunque la Guardia Civil se encuentra, por el momento, investigando las circunstancias en que se han producido los hechos.

La alerta se ha originado a las 10:29 horas de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León en la que solicitaban asistencia sanitaria para un hombre de 33 años y el menor, que estaban inconscientes en una vivienda de la calle de la Virgen de Baltanás.

Los alertantes, según fuentes del 112, sospechaban de una intoxicación por monóxido de carbono, ya que el inmueble cuenta con una gloria como sistema de calefacción. Además de estas dos víctimas en estado más grave, una mujer de 21 años y una niña de dos presentaban dolor de cabeza.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. También se ha activado al personal de guardia del centro de salud de Baltanás.

En el lugar de los hechos, el personal de emergencias únicamente ha podido confirmar el fallecimiento del menor de 12 años. Al mismo tiempo, una UVI móvil ha trasladado al hombre de 33 años hasta el hospital de Palencia, mientras que las mujeres han sido evacuadas en la ambulancia de soporte vital básico al mismo centro.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene una investigación abierta para tratar de esclarecer las causas del suceso que ha terminado con la vida de este niño de 12 años y el traslado de las otras tres personas al hospital.