Las trabajadoras de Bimba y Lola Palencia ganan el Segundo Premio de la Lotería Nacional: "Estamos flipando"

Las trabajadoras de Bimba y Lola de Palencia ganan el Segundo Premio de la Lotería Nacional: "Estamos flipando" Lucía Burón Cabrero ICAL

Las cinco trabajadoras de la firma Bimba & Lola en Palencia resultaron agraciadas con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad gracias al número 70.048, el elegido por la empresa a nivel nacional para compartir entre toda su plantilla.

“Todavía no nos lo creemos del todo. Estamos flipando. Siempre parece que toca en otros sitios y nunca conoces a nadie al que le haya tocado”, afirmó Natalia Rodríguez, una de las cinco trabajadoras de la marca en declaraciones a Ical. “Esta mañana, cuando me enteré, llamé a las compañeras porque yo entraba a trabajar a las 11 horas. Somos cinco las que tenemos un décimo cada una, porque es el número que juega la empresa a nivel nacional”, señaló, aún incrédula ante la noticia.

Por ello, las cinco compañeras -Vanessa Ortega, Elisa Valcárcel, Saray García, Soraya Mateos y la propia Natalia- recibirán 125.000 euros por décimo.

Rodríguez explicó que, nada más confirmarse el premio, “empezó a llamar todo el mundo, vino la tele, la radio...”. Sobre la reacción de los clientes, añadió que “la gente es súper maja, se alegra un montón”. Pese a la euforia, las trabajadoras mantuvieron la profesionalidad. “Ahora hay mucho jaleo por estas fechas, así que comeremos rápido en casa y volveremos por la tarde. Todavía no nos lo creemos del todo”, confesó.