Herrera de Pisuerga propone un "ambiente especial" para esta Navidad: "Queremos reforzar el sentimiento y la participación"

"Generar un ambiente especial para los vecinos y visitantes y reforzar el sentimiento navideño". Bajo esta premisa, en Herrera de Pisuerga (Palencia) se afrontan estas fechas para vivir "un tiempo de encuentro, de solidaridad y de compartir", gracias a un amplio programa preparado para la ocasión por parte del Ayuntamiento de la localidad.

Así lo destaca la concejala de Cultura, Bienestar Social y Festejos, Zaida Fernández Cirbián, en declaraciones a este periódico, sin querer destacar ninguna actividad por encima de otra porque "hay variedad y todas tienen su aceptación". "Cosa que nos hace sentirnos orgullosos", precisa.

La programación ya arrancó el pasado 15 de noviembre con un cine familiar en la Casa de Cultura, pero se prolongará hasta el 24 de enero de 2026, pudiendo disfrutar hasta entonces vecinos y turistas de las luces, eventos culturales, actividades para niños, voluntariados, un mercado navideño o hasta un Belén viviente.

Programación navideña completa en Herrera de Pisuerga

Herrera de Pisuerga contará con actividades navideñas hasta el 24 de enero

Fernández Cirbián avanza que las más concurridas siempre son las que están relacionadas "con los más peques de la casa", ya que son "quienes viven la Navidad con más ilusión y quienes llenan de alegría nuestras calles". "Al final, su entusiasmo nos une a todos", reconoce.

Algunas de las más especiales son la visita del cartero real, que recogerá los deseos que los más pequeños quieren hacer llegar a los Reyes Magos. Tendrá lugar el próximo 17 de diciembre a las 18:15 horas en la Casa de Cultura.

Y como no podía ser de otra manera, la cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero, a partir de las 19:00 horas con salida desde la estación de autobuses, es otra de las actividades "muy concurridas".

Otras actividades destacadas son el concierto de la escuela municipal de música este sábado, 13 de diciembre, a las 18:00 horas en la Casa de Cultura. O el show de piano a cargo de Itziar Serrano el viernes 26 de diciembre a las 19:30 horas y la pre-nochevieja con campanadas ese mismo día desde las 01:00 de la madrugada.

Uno de los puntos característicos de la Navidad en Herrera de Pisuerga es la participación de los vecinos Ayto Herrera de Pisuerga

También un espectáculo familiar 'La Navidad que el grinch no esperaba' en la Casa de Cultura el 28 de diciembre y el concierto de año nuevo el jueves 1 de enero a las 19:30 horas en la Iglesia Santa Ana.

Para la elaboración del programa, ha habido un trabajo "conjunto y cuidado" donde han estado coordinadas las distintas áreas del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga con el objetivo de "ofrecer unas fiestas participativas y adaptadas a todos los públicos".

Un programa que pretende que todos los vecinos, "desde los más pequeños hasta los más mayores", puedan disfrutar de la Navidad en su pueblo y que también busca "fomentar la convivencia y el espíritu navideño, impulsar la participación, mantener nuestras tradiciones y crear un ambiente especial y acogedor".

La gastronomía también está muy presente en Herrera de Pisuerga durante estas navidades Ayto Herrera de Pisuerga

La edil responsable invita, además, a los visitantes a elegir Herrera de Pisuerga para disfrutar de estas fechas tan señaladas. "Aparte de porque es mi pueblo y es el mejor (risas), lo vivimos todo de una forma especial y creamos un ambiente cercano que sólo se respira en los pueblos con alma como es este", añade.

No solo encontrarán la programación navideña, sino que este municipio palentino también ofrece una imagen "bonita y cuidada", donde recorrer su patrimonio desde la antigua ciudad romana de Pisoraca hasta la Iglesia de Santa Ana, la ermita de Nuestra Señora de la Piedad o disfrutar de rutas junto al Canal de Castilla.

También visitar el museo de Arqueología y del Cangrejo de Río y de sus fiestas y tradiciones, su gastronomía, y, "sobre todo, descubrirán un pueblo acogedor con gente cercana".

"Estar en Herrera en cualquier época del año es disfrutar de las tradiciones, de la gente y de esa calidez que convierte cada rincón en un lugar perfecto para compartir y celebrar", zanja la concejala de Cultura, Bienestar Social y Festejos.