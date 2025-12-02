Operación contra la venta ilegal de cannabis en tiendas de CBD en Palencia: facturaban unos 300.000 euros

La Policía Nacional lleva a cabo una operación contra la venta ilegal de cannabis en tiendas de CBD en Palencia Policia Naciona

La Policía Nacional ha desarticulado en Palencia un presunto entramado dedicado a la venta ilegal de cannabis que operaba a través de cuatro comercios tipo grow shop especializados en productos de CBD.

La operación, denominada Cloris II, se ha saldado con dos personas detenidas y dos investigadas por un delito contra la salud pública.

Los registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palencia, se llevaron a cabo tras varias semanas de investigaciones y vigilancias sobre los establecimientos, ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Durante las intervenciones, los agentes incautaron 60 gramos de hachís, 350 gramos de cogollos de marihuana, diverso material de elaboración y pesaje, así como 700 euros en efectivo fraccionado.

Según fuentes policiales, la actividad ilícita no era esporádica, sino continuada en el tiempo.

El entramado combinaba la venta directa en los comercios con la captación de clientes a través de redes sociales. Entre la documentación intervenida, los investigadores localizaron anotaciones que apuntan a una facturación aproximada de 300.000 euros vinculada a la venta de estas sustancias.

La Policía recuerda que los comercios de CBD solo están autorizados a vender productos como semillas, abonos o cosméticos, pero no cogollos ni resinas de cannabis, cuya comercialización está prohibida independientemente del nivel de THC que presenten.

En este caso, los artículos ilegales se habrían intercalado en las estanterías junto a productos permitidos para aparentar legalidad.

La operación Cloris II forma parte de una ofensiva más amplia contra el tráfico de drogas en la capital palentina. En los últimos meses se han desactivado varios puntos de venta y se han desarrollado actuaciones como Atlantis II, que terminó con varias personas en prisión preventiva.

La Comisaría Provincial insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y anima a denunciar cualquier sospecha relacionada con el menudeo de drogas.

Tráfico de drogas

Por otro lado, la Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 45 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación se produjo a finales de noviembre durante una inspección rutinaria en una empresa de paquetería de la capital.

Droga

Los agentes localizaron un paquete que levantó sospechas y, tras su apertura, hallaron cuatro bolsas de papel que contenían ocho planchas de hachís con un peso total de 410 gramos, además de un bote con 9,6 gramos de marihuana.

Con los datos del destinatario, la Guardia Civil lo citó en dependencias oficiales de la Comandancia de Palencia, donde fue detenido y se instruyeron las diligencias oportunas. La droga incautada ha quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.