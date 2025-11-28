41 municipios del Cerrato Palentino buscan consolidarse como paisaje cultural vitivinícola

El centro cultural polivalente de Baltanás se ha convertido esta semana en un punto de encuentro con el fin de reflexionar sobre la sostenibilidad, digitalización y excelencia cultural y ecoturística del Cerrato, gracias a la celebración del Congreso Internacional ‘Paisaje, Cultura y Vino’, que ha sido organizado por la Diputación de Palencia.

Una iniciativa que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino’, desarrollada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Para materializarla, la institución provincial ha contado con la experiencia de la Fundación Santa María la Real.

Conocer para valorar

A lo largo de dos jornadas, 110 personas han podido intercambiar experiencias y abordar las oportunidades de desarrollo y retos futuros del paisaje vitivinícola en el Cerrato. Una de las ideas más destacadas tanto en las ponencias como en las mesas redondas y micro exposiciones, ha sido la necesidad de investigar, para conocer y, a partir de ahí, difundir y proteger.

Igualmente, se ha reivindicado el patrimonio como un conjunto engarzado, que aglutina elementos materiales, inmateriales y paisajísticos y se ha defendido el enoturismo como motor de desarrollo sostenible de los territorios.

Ha habido tiempo para hablar de legislación y de las figuras de protección del paisaje vitivinícola nacionales e internacionales.

Los asistentes se han acercado a las experiencias y buenas prácticas de otros territorios como La Rioja, el Ato Douro Vinhateiro o la Ribeira Sacra. Han escuchado e intercambiado impresiones con bodegueros y productores. Han descubierto las oportunidades que ofrece y los requisitos que conlleva la declaración de ‘Paisaje Cultural’ por parte de la Unesco.

Se ha analizado la tradición y evolución de la historia del vino en el Cerrato y, cómo no, han asistido a degustaciones de Alimentos de Palencia y han realizado una visita guiada por el barrio de bodegas tradicionales de Baltanás.