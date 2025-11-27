Muere un hombre tras ser atropellado por un turismo en Saldaña
Un hombre, del que todavía no se disponen más datos, ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 61 de la CL-615 en la localidad palentina de Saldaña.
Varias llamadas a las 19:13 horas avisan al 112 del atropello y de que un hombre se encontraba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico, en estado grave.
El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia y personal sanitario de guardia del centro de salud de Saldaña para atender al herido, que finalmente ha fallecido.