Del kárate al atletismo: Palencia elige su deportista del año entre Álvaro Infante, María Sancha, Isabel Nieto y Marta García

Ángeles Armisén preside la presentación de la Gala de los Premios del Deporte Palentino 2025.

La provincia de Palencia desvelará el próximo 16 de diciembre al mejor deportista de 2025. Un galardón al que aspiran los atletas Álvaro Infante y Marta García, la jugadora de balonmano María Sancha y la karateka Isabel Nieto.

Así lo ha avanzado este martes la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, quien ha estado acompañada del diputado de Deportes, Eduardo Tejido, y el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Ortega, en la presentación de la Gala de los Premios del Deporte Palentino 2025.

Por otro lado, al premio de Mejor Entidad Deportiva 2025 aspiran el Saque Pádel Social Club, el Club Filipenses Baloncesto y el Club Atletismo Puentecillas.

El acto tendrá lugar el 16 de diciembre a partir de las 20:15 horas, en el Centro Cultural de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, que ha sido la localidad escogida para celebrar esta edición que organiza la Diputación de Palencia a través de su Servicio de Deportes.

La elección de Paredes de Nava como escenario viene motivada por el "compromiso" de la institución provincial para llevar los grandes eventos al medio rural, donde el deporte tiene una presencia "constante, ejemplar y viva", según han destacado.

El deporte se presenta como uno de los principales motores de cohesión del territorio y ante ello la Diputación de Palencia quiere apostar porque dicha celebración esté "cerca de pueblos y de quienes mantienen viva la actividad deportiva durante todo el año".

Los premios, que están convocados de manera conjunta entre la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia, reconocen cada año la labor de técnicos, dirigentes, deportistas y entidades que han contribuido al desarrollo del deporte palentino durante este año.

En esta ocasión, además, la gala servirá también para rendir homenaje a Carlos Lozano Ruiz, un paciente de párkinson desde hace años y convertido en un referente de superación personal mediante la actividad física y el deporte.

El también presidente honorífico de En Ruta por las Enfermedades Raras, ha demostrado que la práctica deportiva puede ser una herramienta transformadora para enfrentar la patología, mantenerse activo a pesar de las dificultades y mejorar la calidad de vida.

Desde la Diputación de Palencia señalan su "ejemplo de fortaleza emocional y su capacidad para inspirar a otras personas" por su participación continuada en iniciativas deportivas inclusivas, convirtiéndole en una "figura admirada dentro y fuera del ámbito deportivo".

La gala estará presentada por los periodistas palentinos Aida Acítores y David Frechilla. Ese mismo día, como es habitual, a partir de las 19:30 horas los miembros del jurado celebrarán su votación para escoger a la Mejor Entidad Deportiva y al Mejor Deportista Palentino de 2025 entre los nominados presentados.

Antes, los miembros del jurado, la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Palencia, la Junta de Castilla y León, las delegaciones provinciales, vencedores de la edición anterior, prensa palentina y la delegación de Educación en Palencia decidirán en el mismo teatro paredeño entre los dirigentes nominados para escoger a los vencedores.