Carta de la alcaldesa de Palencia a Óscar Puente: solicita un Avant madrugador y el mantenimiento de los abonos

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, (PSOE) ha mantenido una reunión en el despacho de Alcaldía con representantes de las asociaciones de Usuarios del AVE de Castilla y León y de Palencia. En el encuentro se abordaron tres cuestiones que, según la regidora, requieren de una respuesta “rápida y eficaz”.

La alcaldesa enviará una carta al Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, y a la Junta de Castilla y León solicitando el mantenimiento o implantación de estos servicios ferroviarios.

El primer asunto tratado fue el fin del periodo de prueba de la Obligación de Servicio Público (OSP) entre Madrid y Palencia. Andrés insistió en la necesidad de que esta conexión ferroviaria se mantenga de forma permanente, “especialmente tras el notable éxito de viajeros registrado durante estos meses”.

El segundo punto de la reunión estuvo centrado en los abonos transporte, que tanto la alcaldesa como los colectivos consideran una herramienta estratégica para fijar población.

Andrés recordó que Castilla y León ofrece “costes estructurales de vida mucho más bajos que Madrid”, por lo que facilitar los desplazamientos diarios resulta clave para atraer y mantener habitantes en la comunidad.

Finalmente, la regidora anunció que volverá a exigir la implantación de un tren madrugador desde Palencia a Madrid, que permita a los trabajadores llegar a primera hora sin necesidad de desplazarse previamente a Valladolid para hacer transbordo.

Como posible solución, se planteó la opción de que alguno de los trenes AVANT que pernoctan o finalizan servicio en la capital vallisoletana pueda salir desde Palencia en torno a las 06:30 horas.

13 denuncias a Adif

Paralelamente, la Policía Local de Palencia ha tramitado 13 denuncias contra Adif y sus empresas subcontratadas por las molestias causadas durante diversas obras ferroviarias realizadas en la ciudad a lo largo de 2025.

La última incidencia se produjo anoche, cuando, pasadas las 23:00 horas, vecinos de la avenida Asturias alertaron de ruidos y molestias generadas por la colocación de vigas de gran tamaño sobre pilares, en trabajos destinados a levantar estructuras de pórtico.

Las labores estaban programadas para prolongarse hasta las 06:00 de la mañana, excediendo el horario permitido para este tipo de intervenciones en la vía pública.

La Policía Local actuando por la noche

Los agentes desplazados identificaron a los responsables de la obra y comprobaron el incumplimiento de la normativa horaria, sumándose esta denuncia a otras ocho similares realizadas desde comienzos de año.

El cuerpo policial ha reiterado su compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa con el fin de garantizar el descanso de los vecinos y el adecuado uso de los espacios públicos de la ciudad.