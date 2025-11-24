A punto de caer por un puente, le roba el coche al que lo ayudó y se estrella minutos después: deja el coche siniestro total

A punto de caer desde un puente, le roba el coche al conductor que lo ayudó y se estrella minutos después: deja el coche siniestro total

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 47 años y nacionalidad española por tres delitos después de protagonizar una sucesión de hechos insólitos: sufrió un accidente, fue auxiliado por otro ciudadano, le robó el vehículo y, minutos después, se estrelló de nuevo. Todo ocurrió en la tarde del 18 de noviembre y en apenas dos kilómetros de distancia.

El primer siniestro tuvo lugar sobre las 17.45 horas en el puente sobre el río Pisuerga, a la altura del kilómetro 0 de la carretera CL-627, en Cervera de Pisuerga, donde su coche quedó parcialmente suspendido tras colisionar contra un pretil. Un conductor se detuvo para ayudarle y, con una eslinga, logró incluso rescatar el vehículo. Sin embargo, el auxiliado aprovechó la situación para coger el coche de su rescatador y huir del lugar.

Apenas dos kilómetros después, ya cerca de Arbejal, el mismo hombre sufrió un segundo accidente, dejando el vehículo con graves daños. Dos patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar, identificaron al conductor y comprobaron que carecía de permiso tras perder todos los puntos. Tras someterlo a las pruebas de detección, dio positivo en drogas.

Por todo ello, ha sido investigado por dos delitos contra la seguridad vial —conducir bajo la influencia de drogas y hacerlo sin permiso— y un tercero de hurto de uso de vehículo. Desde la Guardia Civil se recuerda que el teléfono de emergencias 062 está disponible las 24 horas, así como la app gratuita Alertcops.