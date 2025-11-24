Investigadas dos personas por ciberacoso sexual de menores y revelación de secretos tras difundir un vídeo íntimo

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Khamll, ha investigado a dos hombres, uno de ellos menor de edad, y ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de ciberacoso sexual o ‘child grooming’ y otro de revelación de secretos.

Una operación que se inició en enero de este año, cuando el padre de la víctima denunció que su hijo había sido víctima de coacciones y amenazas a través de un perfil público de una conocida red social.

Como consecuencia de ello, el menor realizó y envió vídeos de carácter íntimo, los cuales fueron posteriormente difundidos a través de esa misma red social.

Los guardias civiles encargados de la investigación pudieron determinar la identidad de las dos personas que se encontraban detrás de ese perfil procediendo a su investigación por esos delitos.