Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en la A-67 a la altura de Amusco (Palencia)

Dos personas han resultado heridas este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 28 de la autovía A-67, en sentido Santander, dentro del término municipal de Amusco (Palencia).

El siniestro se produjo alrededor de las 13:29 horas, cuando una furgoneta volcó por causas que se investigan.

Según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, varias llamadas alertaron del suceso y comunicaron que una de las personas ocupantes del vehículo había quedado atrapada en su interior, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación de Palencia para su excarcelación.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB) de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

La persona que quedó atrapada, una mujer de 27 años, fue liberada por los bomberos y posteriormente trasladada en la UME al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

El segundo herido, un varón de 27 años, fue evacuado en la ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.