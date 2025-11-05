Robo de bobinas en un parque eólico de Villalobón valoradas en más de 134.000 euros: hay tres detenidos

Tres detenidos y un investigado por sustraer bobinas de cobre en Villalobón Cedida

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a tres hombres e investigado a un cuarto, todos ellos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 35 y los 40 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de hurto de uso de vehículo, en el marco de la Operación Sotrón.

La investigación se inició a finales de septiembre de 2024, tras la denuncia del robo de varias bobinas de cobre en un parque eólico en construcción cercano a la localidad de Villalobón (Palencia).

Los autores, según ha informado la Guardia Civil, accedieron al recinto y sustrajeron el material, valorado en 134.904,95 euros, además de llevarse un camión propiedad de la empresa.

Para cometer el robo, los implicados utilizaron una máquina cargadora telescópica del propio parque eólico, con la que cargaron las bobinas en el camión que posteriormente sustrajeron.

Pocos días después del suceso, el vehículo fue localizado y recuperado en la localidad madrileña de Leganés, lo que permitió avanzar en las pesquisas.

Gracias a las gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes, se logró identificar a los cuatro presuntos responsables de los hechos.

Tres de ellos han sido detenidos y el cuarto ha sido investigado por su presunta implicación en los delitos.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.