Denunciado en Palencia por conducir sin puntos en el carnet, la ITV caducada y con chatarra en el maletero

La Policía Local de Palencia ha abierto diligencias contra un hombre al que interceptó en la capital palentina incumpliendo varias normas de seguridad vial y sin tener la documentación en regla.

Fue parado por los agentes cerca del Cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles al ver que circulaba con el maletero abierto. No podía ser cerrado por la cantidad de chatarra que transportaba, con riesgo evidente de que pudiera caerse del vehículo.

Los policías procedieron a la identificación del conductor. Al realizar las comprobaciones necesarias descubrieron que no tenía permitido conducir al haber perdido todos los puntos del permiso. Además, el vehículo tenía la ITV caducada. El hombre explicó que no era de su propiedad, que el coche era de su hermano.

Se le investiga por un delito contra la seguridad vial. El hombre llamó a unos familiares para mover la chatarra del maletero a un camión y así que los agentes permitieran que el vehículo pudiera seguir circulando, conducido por una persona con la documentación en regla.

No es el único incidente con el que se encontró recientemente la Policía de Palencia. En la calle Brañosera una patrulla dio el alto a un vehículo que circulaba de manera errática. Iba muy lento y frenaba constantemente. Se le practicó la prueba de alcoholemia y la prueba dio un resultado de 0,62 mg/l de aire expirado. El límite permitido es de 0,25 mg/l. El coche fue retirado por una grúa.