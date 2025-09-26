La musealización de la Nave de Picos del Canal de Castilla transformará el edificio con un recorrido luminiscente

Imagen del Canal de Castilla en Alar del Rey y, junto a él, la Nave de los Picos

El Consorcio encargado de la gestión turística del Canal de Castilla, integrado por las diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid, ha sacado a licitación las obras de mejora de accesibilidad y musealización de la Nave de Picos en Alar del Rey (Palencia) con un presupuesto total de 200.000 euros.

Actualmente, la Nave de Picos contiene la oficina municipal de Turismo, en el extremo más alejado del centro urbano del largo edificio. Circunstancia que obliga a los visitantes a acceder por la puerta sur.

El objetivo del proyecto es invertir el acceso a la fachada norte, pero manteniendo la oficina en su misma ubicación.

De esta forma, los visitantes podrán hacer el recorrido hasta el mostrador de información directamente por el interior del inmueble.

El recorrido se cualificará con elementos de musealización dentro de la nave, no condicionando, eso sí, otros posibles usos de la misma como exposiciones u otro tipo de eventos.

Se colocarán elementos en el suelo y en las paredes, dejando a la vista el "inmenso bosque" de pilares de madera que caracterizan el interior de este inmueble.

De esta forma, se busca poner en valor su atractivo sistema estructural, a través de un sistema de rayos láser que rebotarán en los pilares, permitiendo dejar ver al visitante la inmensidad de la estructura.

En el suelo se ha proyectado un sistema de barras LED en color azul que reproducirán el plano en forma de 'Y' del Canal de Castilla, desde Alar del Rey hasta los dos destinos finales, en Medina de Rioseco y Valladolid.

El recorrido, que va desde el acceso principal hasta la oficina de turismo y la cafetería, está planteado como una experiencia sensorial que ponga en valor la riqueza artística de dicho itinerario interprovincial.

Las principales localidades por las que recorre el Canal de Castilla se ordenarán a lo largo de la línea luminiscente que representa a esta obra de ingeniería.

Añadirán, además, un sensor de proximidad que provoque que al acercarse a los puntos de cada localidad, se enciendan los paneles fotográficos retroiluminados en las paredes del inmueble, resaltando un monumento de la misma.

De la misma manera, el acceso exterior y el paseo junto a la dársena se mejorarán mediante una plataforma que estará al servicio de la cafetería, que se adentra en el interior de la dársena sobrevolando el agua.

El paseo, de madera, resaltará los railes del ferrocarril que llevaban el carbón de coque desde las minas que están en Castillería y Santullán para que fuera cargado en barcazas que lo transportaban a las dársenas de Valladolid y Palencia.

Para alcanzar los objetivos de la obra se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alar del Rey, que se ha hecho cargo de los costes de la redacción del proyecto, la dirección de obra y coordinación de salud y seguridad.