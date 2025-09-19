Se buscan vecinos en este pueblo de Palencia: casas desde 40.000 euros y grandes oportunidades de trabajo

El día a día de Castilla y León viene acompañado, desde hace años, de una preocupación: la despoblación. Una realidad que afecta a un gran número de pueblos de la comunidad, pero frente a la que han ido surgiendo diferentes iniciativas que buscan erradicarla.

Ejemplo de ello es Hola Pueblo, un proyecto impulsado por el Grupo Red Eléctrica, AlmaNatura e Ikea, que tiene como principal objetivo repoblar municipios faltos de vecinos y, con ello, reactivar la economía local.

Esto, conectando a personas interesadas en mudarse al medio rural con localidades que ofrecen una buena calidad de vida con casas baratas, grandes oportunidades de empleo y los servicios básicos necesarios como para poder desarrollar una vida cómoda sin necesidad de grandes desplazamientos.

Una de ellas es Velilla del Río Carrión, un pueblo de Palencia de unos 1.173 habitantes ubicado en la Montaña Palentina e integrado en la quinta edición del programa, que, además, lleva tiempo buscando nuevos vecinos.

Enclavado en el valle del río Carrión y en el parque natural Montaña Palentina, cerca de los límites provinciales de León y Cantabria, ofrece todo lo necesario para llevar una vida cómoda y tranquila alejada de las preocupaciones que, por lo general, suelen marcar el día a día en las grandes ciudades.

Destaca por su biodiversidad con una fauna y botánica diversa y notable, por albergar una de las cimas más portentosas y emblemáticas de esta comarca: el Espigüete, y ofrecer una rica mezcla de historia, naturaleza y tradición.

Su alcalde, Gonzalo Pérez, lo define como "un lugar increíble para vivir y perfecto para quienes aman la vida al aire libre" y como "un lugar especial para llamar hogar que permite desarrollar un proyecto de vida en un entorno natural más que envidiable, que dispone de los servicios básicos y necesarios del día a día".

Empleo y vivienda

Según recoge Hola Pueblo, en un pasado, la economía del municipio se centró fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. Sin embargo, actualmente esta se basa, sobre todo, en actividades relacionadas con el turismo al aire libre.

No obstante, es importante mencionar que están surgiendo proyectos relacionados con el sector energético y la sostenibilidad, donde la alimentación ligada a la cultura y el turismo o la industria vinculada a la energía se han identificado como principales áreas de oportunidad.

En cuanto al empleo, destacan sectores como la tecnología y las energías renovables, pues el parque fotovoltaico y la central hidroeléctrica implantadas en el territorio arrastran una fuerte demanda de perfiles.

Imagen de Velilla del Río Carrión Palencia Turismo

Velilla del Río Carrión también busca relevo generacional para varios negocios como la librería o las tiendas de ultramarinos, brindando a jóvenes entusiastas la oportunidad de emprender, y cuenta con un bar restaurante a estrenar.

Además, Guardo, un municipio cercano, cuenta con un importante tejido industrial y empresarial que necesita continuamente cubrir puestos de hostelería, oficiales de taller, mecánicos, carpinteros, electricistas y fontaneros, entre otras profesiones.

Atendiendo a la vivienda, cabe destacar que, aunque pueda parecer imposible, es uno de los puntos fuertes de Velilla del Río Carrión por sus bajos precios. Y es que, tal y como se puede observar en el portal Idealista, actualmente allí es posible adquirir viviendas desde 38.000 euros.

Servicios

El municipio también ofrece a sus vecinos todos los servicios básicos para llevar una vida cómoda y tranquila: desde un colegio de Educación Infantil y Primaria, y un instituto en Guardo a solo siete minutos del pueblo, hasta un centro médico que brinda atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y un centro de especialidades con atención 24 horas en el pueblo de al lado, donde también se encuentra el servicio de atención pediátrica.

La localidad también cuenta con farmacia, servicio de trabajadora social los miércoles de 10:00 a 14:00, dos tiendas de alimentación, dos peluquerías, estanco, una entidad bancaria del banco Santander que atiende lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 15:00 y una oficina de correos.

A todo ello se suma una amplia oferta cultural y deportiva que, en su mayoría, se desarrolla en las instalaciones de la agrupación musical del pueblo, que imparte clases musicales y de artes escénicas para todas las edades, así como en el campo de fútbol, el frontón, la pista de tenis y pádel y el pabellón municipal cubierto.

Asimismo, dispone de una asociación de turismo, terrenos en alquiler y venta para cultivar, y locales comerciales de pequeño y mediano tamaño disponibles para su alquiler y puesta en marcha de algún negocio.

Llegados a este punto, también es importante mencionar que el pueblo cuenta con transporte público que comunica diariamente los pueblos cercanos, así como conexión a internet con fibra óptica y 5G.

Patrimonio

Ahora bien, Velilla del Río Carrión no solo es considerada una excelente oportunidad para quienes buscan iniciar una nueva vida en el medio rural, sino también para los visitantes enamorados de la historia, la cultura, el patrimonio y la tradición. Probablemente, las cuatro palabras que mejor definen la verdadera esencia del municipio.

La Reana de Velilla del Río Carrión (Palencia) Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión

Un pueblo enclavado en un paraje único y en el que la fuente tamárica de La Reana, Monumento provincial de interés histórico y artístico y Bien de Interés Cultural; el Ara Romana, las ermitas de San Juan y la Virgen de Areños, la Casa del Tío Mateón, un palacio barroco del siglo XVIII; y el Centro de Interpretación de la Trucha se han convertido en algunos de sus principales puntos de interés.

Todo ello y mucho más lo convierten en un lugar perfecto para desarrollar un proyecto de vida marcado por "la tradición, la innovación y la naturaleza". El que desde el consistorio definen como "el equilibrio perfecto".