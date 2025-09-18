La exportavoz de Vox en Palencia, arropada por Olona, anuncia una demanda contra el partido: "Me utilizaron"

La hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, ha anunciado este jueves en una comparecencia, arropada por la exdiputada de la formación Macarena Olona, que pasa a ser concejal no adscrita en el Consistorio y ha anunciado una demanda contra Vox por las "formas opacas" de su expulsión del partido.

Lalanda ha denunciado las "prácticas sectarias y antidemocráticas" que motivaron su expulsión del partido y ha criticado la "falta de democracia interna, la opacidad financiera y la deriva populista" de Vox, que ha comparado con un "negocio que utiliza a la gente".

La concejala ha asegurado que entró a formar parte de Vox con la esperanza de que el partido representara "una alternativa renovadora" pero ha asegurado que su experiencia "fue decepcionante".

"Me engañaron y me utilizaron para engañar a los palentinos", ha afirmado, asegurando que el partido se ha convertido en "una máquina movida por una mano invisible" y denunciando el "éxodo masivo" de figuras clave del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Rubén Manso.

"No queda nadie de los activos valiosos del partido. Todos los referentes se han ido", ha afirmado, recordando que cientos de concejales y procuradores han pasado a no adscritos o han abandonado Vox en los últimos años. "Empezamos con más de 500 concejales y acabamos con menos de 300", ha asegurado.

Apoyo de Olona

Lalanda ha agradecido a Olona su apoyo y la ha calificado como una figura de "honor" por haber sido "la primera en poner de manifiesto lo que ocurría en Vox" tras su salida en 2022. "Le agradezco que esté aquí, por lo que supone en valores humanos, intelectuales y de defensa de la justicia, aunque eso le haya traído consecuencias. Eso la honra más", ha señalado.

La ya concejala no adscrita ha acusado a su expartido de "fomentar la crispación y el guerracivilismo" en España. "Vox alienta manifestaciones con banderas de España con el escudo constitucional recortado y no defiende ni la Constitución ni la monarquía parlamentaria, que nos dieron décadas de paz y prosperidad", ha denunciado.

También ha criticado las rupturas "electoralistas" de los gobiernos autonómicos con el PP y ha acusado a Vox de "pactar con el PSOE" en las Cortes de Castilla y León "para hundir a la Junta".

La concejala ha defendido una visión de la política "basada en pactos y acuerdos", lamentando que las instituciones hayan perdido su "sentido institucional". "Tras las elecciones, las banderas partidistas deben guardarse para remar por el interés general. La oposición enreda y el gobierno no avanza. Esto pasa en Palencia y en muchas instituciones", ha afirmado.

Y ha cargado contra Vox por "poner palos en las ruedas" de gobiernos como el de Castilla y León, "priorizando los réditos electorales sobre la gestión".