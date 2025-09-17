Ampudia evoca su historia con un mercado castellano, circo, talleres o música: el programa de las ferias de San Miguel

Ampudia (Palencia) ya está lista para la celebración de sus XXII Ferias de San Miguel. Una cita que cada año tiene lugar a finales de septiembre y en la que se da lugar a la feria barroca y al mercado castellano.

Un evento que este año arrancará el viernes 26 de septiembre y se prolongará hasta el domingo día 28. Tres días en los que vecinos y visitantes disfrutarán de un viaje al pasado para revivir la historia del municipio, siendo una oportunidad para conocer los oficios tradicionales, la música o el teatro de la época.

La cita empezará el día 26 con la fiesta gastronómica en las tabernas y locales hosteleros de la localidad. Asimismo, a las 22:00 horas tendrá lugar un concierto tributo a la Oreja de Van Gogh, con Inmortal.

Ya el sábado 27 se dará inicio al grueso de la programación de estas Ferias de San Miguel. Desde las 11:00 horas tendrá lugar la concentración de la Comitiva Real y las autoridades en el Atrio de San Miguel, donde se presentará a las compañías participantes.

Tres cuartos de hora después se celebrará el pasacalles por la travesía Aristóbulo Llorente. Desde las 12:15 horas la comitiva barroca emprenderá su viaje hacia el castillo, pasando por el recibimiento del rey Felipe III a los Duques de Lerma y el inicio del desfile de la comitiva a las 13:30 horas.

Mientras tanto, en la Plaza Vieja tendrá lugar la celebración de talleres y teatro infantil, o un espectáculo de circo en el escenario del Parque Lucero.

Visitas a los puestos del mercado, animación musical e infantil, más talleres, cuentacuentos, un espectáculo de cetrería o hasta una gymkana completan una programación el sábado que cerrará con una fiesta con DJ en la Nave del Moradillo.

El domingo 28 de septiembre comenzará con alegres dianas y pasacalles con dulzaineros desde las 11:00 horas. Habrá un concierto a las 13:00 de la mano de 'Trashumantes' o un show de malabares. Circo, teatro y cuentacuentos rellenan las actividades previstas para este último día en la jornada matutina.

Ya por la tarde la cetrería, los espectáculos de circo e infantiles, la música y el gran espectáculo de cierre de mercado con fuegos artificiales en las inmediaciones del castillo a partir de las 22:00 horas terminarán de completar un fin de semana plagado de historia, tradición y cultura.

La programación, que finalizará el lunes 29 de septiembre con la misa y hoguera de San Miguel, puede ser consultada al completo justo antes de esta línea.