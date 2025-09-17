La Feria Barroca y el Mercado Castellano de Ampudia

La Feria Barroca y el Mercado Castellano de Ampudia Ayuntamiento de Ampudia

Palencia

Ampudia evoca su historia con un mercado castellano, circo, talleres o música: el programa de las ferias de San Miguel

El municipio palentino vivirá entre el 26 y el 29 de septiembre cuatro días plagados de actividades para todos los públicos.

Más noticias: Ampudia se prepara para disfrutar de sus fiestas con actividades para todos: este es el programa completo

Publicada
Actualizada

Ampudia (Palencia) ya está lista para la celebración de sus XXII Ferias de San Miguel. Una cita que cada año tiene lugar a finales de septiembre y en la que se da lugar a la feria barroca y al mercado castellano.

Un evento que este año arrancará el viernes 26 de septiembre y se prolongará hasta el domingo día 28. Tres días en los que vecinos y visitantes disfrutarán de un viaje al pasado para revivir la historia del municipio, siendo una oportunidad para conocer los oficios tradicionales, la música o el teatro de la época.

La cita empezará el día 26 con la fiesta gastronómica en las tabernas y locales hosteleros de la localidad. Asimismo, a las 22:00 horas tendrá lugar un concierto tributo a la Oreja de Van Gogh, con Inmortal.

Placas fotovoltaicas sobre el tejado de una vivienda.

Ya el sábado 27 se dará inicio al grueso de la programación de estas Ferias de San Miguel. Desde las 11:00 horas tendrá lugar la concentración de la Comitiva Real y las autoridades en el Atrio de San Miguel, donde se presentará a las compañías participantes.

Tres cuartos de hora después se celebrará el pasacalles por la travesía Aristóbulo Llorente. Desde las 12:15 horas la comitiva barroca emprenderá su viaje hacia el castillo, pasando por el recibimiento del rey Felipe III a los Duques de Lerma y el inicio del desfile de la comitiva a las 13:30 horas.

Mientras tanto, en la Plaza Vieja tendrá lugar la celebración de talleres y teatro infantil, o un espectáculo de circo en el escenario del Parque Lucero.

Visitas a los puestos del mercado, animación musical e infantil, más talleres, cuentacuentos, un espectáculo de cetrería o hasta una gymkana completan una programación el sábado que cerrará con una fiesta con DJ en la Nave del Moradillo.

El domingo 28 de septiembre comenzará con alegres dianas y pasacalles con dulzaineros desde las 11:00 horas. Habrá un concierto a las 13:00 de la mano de 'Trashumantes' o un show de malabares. Circo, teatro y cuentacuentos rellenan las actividades previstas para este último día en la jornada matutina.

Ya por la tarde la cetrería, los espectáculos de circo e infantiles, la música y el gran espectáculo de cierre de mercado con fuegos artificiales en las inmediaciones del castillo a partir de las 22:00 horas terminarán de completar un fin de semana plagado de historia, tradición y cultura.

La programación, que finalizará el lunes 29 de septiembre con la misa y hoguera de San Miguel, puede ser consultada al completo justo antes de esta línea.