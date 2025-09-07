Buscan a un vecino de Saldaña desaparecido en Perales: piden colaboración ciudadana para encontrarlo

La Guardia Civil busca desde ayer a José Díez Treceño, vecino de Saldaña y desaparecido en la localidad palentina de Perales.

Así lo ha difundido el Ayuntamiento de Saldaña en redes sociales, donde pide la colaboración ciudadana para encontrarlo.

Por ello, ha pedido que si alguien lo ve o tiene conocimiento de su paradero, se ponga en contacto con el cuartel de la Guardia Civil de Saldaña o llamando al 062 o 112.