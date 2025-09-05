Aguilar de Campoo vuelve al siglo XVI para revivir la llegada de Carlos V con trajes de época y música tradicional

Imagen de archivo de una recreación histórica de la llegada de Carlos V a Aguilar de Campoo Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo se prepara para uno de sus acontecimientos más importantes: la llegada de Carlos V al municipio.

Unos días de celebración, de rememorar la historia, de viajar al pasado y de compartir con los miles de vecinos -y turistas- que durante estos días impregnan las calles de historia con sus trajes típicos de época.

Durante tres días, Aguilar de Campoo se adentra en el siglo XVI. Lo hace entre exhibiciones, recibimientos oficiales o exposiciones. Fue en octubre del año 1517 cuando Carlos I -también conocido como Carlos V- visitó el municipio como parte de su viaje a Castilla para reclamar el trono.

Imagen de archivo de una recreación histórica de la llegada de Carlos V a Aguilar de Campoo Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Durante su visita, el hijo de Juana I de Castilla (Juana La Loca) y de Felipe El Hermoso se hospedó varios días en el castillo. Una visita que es de las más recordadas por la villa con eventos que te hacen sentir y vivir cómo fue la estancia del monarca y del séquito que lo acompañaba.

Desde hace años, este hecho histórico es un gran atractivo de turistas durante estos especiales días. El acto más importante es la recreación de la entrada de Carlos a la villa románica.

Se realiza a caballo y va acompañado de su hermana Leonor. Además de su escolta y una gran comitiva formada por los habitantes del pueblo que lucen perfectamente ataviados para la ocasión.

El municipio palentino ya lo tiene todo preparado para vivir tres emocionantes días. El viernes 12 comenzarán los actos a las 19:30 horas con una conferencia titulada 'Carlos I: un emperador para la cristiandad.

Tendrá lugar en la biblioteca Bernardo El Carpio y será impartida por el profesor Francisco J. Gómez Fernández. A continuación, habrá una visita guiada por Aguilar con el historiador Alberto Corada.

El sábado los actos comenzarán a las 10:30 horas en la Plaza España con una exhibición de tiro con arco. Poco después, a las 12:30 horas, tendrá lugar la comitiva de bienvenida a Carlos V y animación callejera con Zancudos, bailarinas. Desde el Ayuntamiento hasta la Puerta de Reinosa.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 13:30 horas con el recibimiento oficial de los marqueses de Aguilar de Campoo a Carlos I. Y tendrá lugar el reconocimiento a un aguilarense distinguido.

Por otro lado, a las 18:00 horas, será el desfile histórico con música renacentista, zancudos y malabaristas. El marqués de Aguilar hará entrega de la espada 'Bernardo El Carpio' a Carlos I.

Un acto que se podrá ver desde la Plaza Torrejona hasta el Monasterio Santa María La Real. A las 19:00 horas la música reinará. Cantos de amores y reyes serán protagonistas de la escena en el Monasterio de Santa María la Real, con el coro de profesores del IES Rosa Chacel.

Como colofón final a un impresionante día de historia, a las 21:30 horas, habrá un espectáculo de fuego y pirotecnia en la Plaza España.

El cartel con todas las actividades culturales previstas

El domingo a las 11:00 horas está previsto un pasacalles musical para animar las calles de Aguilar de Campoo y a todos los vecinos y turistas que se encuentren en ellas.

A las 12:30 horas, los más pequeños se divertirán con los talleres infantiles de la época y a las 13:30 horas hay una cita con el espectáculo Secretos del Castillo. Ambos en la Plaza España.

Por otro lado, a las 19:00 horas, la Plaza España será el escenario de la música tradicional con Los ministriles de Carlos V 'Al son de los pucheros'.

La gastronomía, por supuesto, tiene un lugar reservado muy especial. Durante estas jornadas se celebrará el concurso de tapas y pinchos -los días 12 y 13 de septiembre- con un premio del jurado a la mejor tapa y un sorteo de vales para consumir en el comercio, servicios y hostelería de Aguilar.

Cabe destacar que del 8 al 20 de septiembre habrá una exposición con las ilustraciones de trajes del siglo XVI de la Asociación Cultural el Palenque de Laredo. Estará abierta al público en la biblioteca Bernardo El Carpio.

Unos días que el municipio palentino vive con mucho entusiasmo y ganas y con los brazos abiertos para recibir a las centenares de personas que pasearán por todos los rincones.