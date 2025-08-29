Detenido por dejar inconsciente en el suelo a un joven en las fiestas de un pueblo de Palencia

La Guardia Civil detiene a un joven que dejó inconsciente a otro en un pueblo de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un joven de 18 años y nacionalidad hondureña como supuesto autor de un delito de lesiones graves tras agredir a una persona durante las fiestas patronales de Prádanos de Ojeda.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado domingo 10 de agosto, tras una discusión entre dos grupos de jóvenes que se había resuelto de forma pacífica. Instantes después, la víctima se desplazó hasta la barra del bar, lugar en el que fue agredido por un joven que no había participado en la anterior discusión y terminó recibiendo varios golpes en costado, rostro y torso, quedando inconsciente en el suelo.

Cuando los agentes observaron la agresión, acudieron a socorrerle. Seguidamente, llamaron a una ambulancia, que lo trasladó al Centro de Salud de Herrera de Pisuerga.

Tras la denuncia presentada por un familiar de la víctima, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar al autor de la agresión, siendo detenido por los agentes.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga.